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Дочь Поляковой в воздушном мини призналась в комплексах: мама нашла нужные слова

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 16:45
Дочь Поляковой в воздушном мини призналась в комплексах: мама нашла нужные слова Маша Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Маша Полякова получает поддержку от звездной мамы во многих начинаниях. Девушка недавно отыграла первый концерт со своей панк-группой и нарвалась на шквал критики в сети. Оля заступилась за дочь и не дала ее в обиду, а Маша так расстроилась, что даже обратилась к психоаналитику, но с поддержкой понимающей мамы быстро пришла в норму. Теперь она зрело и осознанно рассуждает о принятии себя.

На странице в Instagram девушка показала пару эффектных фото в клетчатом воздушном наряде и поделилась личными выводами.

Маша дополнила образ в естественных тонах стильным головным убором – беретом, отдала предпочтение маленькой прямоугольной сумочке через плечо. Она посылает поцелуи в камеру.

"Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу… и что я могу сказать - любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано с рождения и делает вас самими собой! Так что никого не слушайте! Идеалов красоты не существует", - с уверенностью заявила Маша.

Дочь Поляковой в воздушном мини призналась в комплексах: мама нашла нужные слова

Дочь Поляковой в воздушном мини призналась в комплексах: мама нашла нужные слова

Маша Полякова рассказала о своих комплексах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Одной из первых на пост девушки отреагировала ее мама. "Моя разумашка", - похвалила дочь певица, которая и сама активно борется с существующими в обществе стереотипами и лукизмом.

Подписчики девушки поддержали ее в рассуждениях и выводах, а также оставили комплементы и личные истории о принятии себя.

  • Молодец, так держать
  • Куколка
  • Красоточка
  • Маша, лучше и не скажешь! Супер!
  • Какие красивые волосы , златовласая красотка
  • Красивая, словно солнышко
  • Маша, ты права на все 100%
  • Маша, ты очень красивая девушка ,и да действительно наши "минусы" кому-то будут за счастье, потому что мы сами себе создаём комплексы...

Напомним, что ранее Маша взбудоражила сеть страстным поцелуем с бойфрендом-красавчиком на камеру.

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Маша Полякова
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