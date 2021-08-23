Дочь Поляковой в воздушном мини призналась в комплексах: мама нашла нужные слова

Маша Полякова получает поддержку от звездной мамы во многих начинаниях. Девушка недавно отыграла первый концерт со своей панк-группой и нарвалась на шквал критики в сети. Оля заступилась за дочь и не дала ее в обиду , а Маша так расстроилась, что даже обратилась к психоаналитику, но с поддержкой понимающей мамы быстро пришла в норму. Теперь она зрело и осознанно рассуждает о принятии себя.

На странице в Instagram девушка показала пару эффектных фото в клетчатом воздушном наряде и поделилась личными выводами.

Маша дополнила образ в естественных тонах стильным головным убором – беретом, отдала предпочтение маленькой прямоугольной сумочке через плечо. Она посылает поцелуи в камеру.

"Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу… и что я могу сказать - любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано с рождения и делает вас самими собой! Так что никого не слушайте! Идеалов красоты не существует", - с уверенностью заявила Маша.

Маша Полякова рассказала о своих комплексах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Одной из первых на пост девушки отреагировала ее мама. "Моя разумашка", - похвалила дочь певица, которая и сама активно борется с существующими в обществе стереотипами и лукизмом.

Подписчики девушки поддержали ее в рассуждениях и выводах, а также оставили комплементы и личные истории о принятии себя.