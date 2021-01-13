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Дочь Поляковой в желтом бикини организовала батл с мамой: буду раздеваться быстро

Новина українською → Мальдивы, Среда 13 января 2021 15:57
Дочь Поляковой в желтом бикини организовала батл с мамой: буду раздеваться быстро Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша Полякова вместе с мамой Олей Поляковой и младшей сестрой Алисой отдыхает на Мальдивах. Певица на днях не на шутку раззадорила сеть, дразнясь отдыхом в райском уголке земли. Ей даже пришлось обратиться к недовольным и посоветовать им не выплескивать негативные эмоции на ее семью. Но отдых это не омрачило, ровным счетом, как и временная дождливая погода. Как только выглядывало солнышко, Оля с дочками спешила на пляж. Маша решили посоревноваться с мамой по количеству фото в купальнике и также устроила фотосет возле океана.

15-летняя дочь звезды показала на своей Instagram-страничке снимки в белом легком халате, наброшенном поверх желтый купальник-бикини. Она кокетничает на камеру.

"Мама будет раздеваться медленно, а я - быстро. P.s. Поймет тот, кто подписан на нас обеих . Какая фотка вам больше нравиться: 1 или 2", - поинтересовалась хитрая Маша.

Дочь Поляковой в желтом бикини организовала батл с мамой: буду раздеваться быстро

Дочь Поляковой в желтом бикини организовала батл с мамой: буду раздеваться быстро

Маша поделилась пляжными фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стоит отметить, что подпись к снимкам стала отсылкой к фотосету Королевы ночи в шоколадном бикини. Певица пообещала поклонникам, что будет оголятся медленно, но дочка решила ее обойти.

Ранее Оля показала первые фото дочерей на Мальдивах. На снимке Маша резвиться в океане в розовом бикини вместе с младшей сестрой Алисой. "Бейбики на волне", - подписала задорный кадр певица.

Дочь Поляковой в желтом бикини организовала батл с мамой: буду раздеваться быстро

Оля Полякова показала водные забавы дочерей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пока Оля с детьми отдыхает на островах, журналисты запечатлели ее роскошный особняк и прилегающую территорию с высоты птичьего полета.

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