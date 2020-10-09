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Дочь Заворотнюк откровенно высказалась о маме и раскрыла заветную мечту: безумно хочу

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 16:55
Дочь Заворотнюк откровенно высказалась о маме и раскрыла заветную мечту: безумно хочу Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о маме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Девушка назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк откровенно высказалась о маме и назвала "прекрасную няню" самой идеальной женщиной. Девушка также призналась, что длительный период ее тяжелой болезни стал сложнейшим в жизни всех членов семьи.

Об этом Анна Заворотнюк рассказала в своем Instagram, прервав продолжительное молчание после окончания курса лечения химиотерапией Анастасии, которая больше года боролась с онкологической болезнью.

24-летняя девушка также отметила, что мечтает быть похожей на маму.

"Я бы безумно хотела быть на нее похожей. Она просто прекрасна", - написала Анна.

Дочь Заворотнюк откровенно высказалась о маме и раскрыла заветную мечту: безумно хочу

Анна Заворотнюк (фото: instagram anna_zavorotnyuk)

С тех пор как знаменитую актрису выписали из больницы члены семьи Анастасии избегали общения с прессой и не делали публичных заявлений о состоянии ее здоровья. Только в сентябре актриса вышла на связь со своими поклонниками и поделилась в сети радостными снимками со дня годовщины свадьбы. После этого снова "воцарилась тишина".

Анна сейчас отметила, что не намерена "комментировать ситуацию с мамой" и не станет откровенничать о ней после сложной борьбы с раком.

"Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим", - сказала девушка и добавила, что последние 1,5 года стали для нее самыми сложными в жизни.

Ранее мы писали о том, что говорят врачи о состоянии Анастасии Заворотнюк и когда артистка сможет вернуться в кино.

Также сообщалось, что недавно знакомые рассказали об изменениях Заворотнюк после болезни.

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