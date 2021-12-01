Долгожданное воссоединение: Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью посетили показ Louis Vuitton

Канье Уэст и Ким Кардашьян посетили показ Louis Vuitton в память о Вирджиле Абло. Пара, которая то и дело заставляет говорить о возможном воссоединении, пришла на мероприятие с дочерью и пробыли там до самого конца. Шоу прошло на стадионе Miami Marine Stadium и включало массу спецэффектов. На стадионе установили огромную статую Абло, а под конец организаторы устроили фейерверк с инициалами дизайнера и надписью Virgil was here.

Для экс-супругов, которые никак не разведутся окончательно, этот выход в свет стал первым совместным появлением на публике за последнее время.

С Абло Канье и Ким связывала дружба и сотрудничество. Вирджил занимал должность директора креативного агентства Канье Donda и арт-директора альбома Канье Уэста и Джей-Зи Watch the Throne. На помолвке звезд в Сан-Франциско он выступил диджеем, а на свадьбе Ким и Канье был шафером Уэста. В своем блоге Ким написала длинный пост, который посвятила ушедшему другу.

"Бог не ошибается. Я знаю это, но все еще не могу не спросить - почему. Почему, Вирджил?! Почему так скоро? Просто трудно понять почему. Мне трудно понять, почему так рано забрали так много чистых душ. Вирджил, ты всегда был таким нежным, добрым и спокойным. Ты как-то нашел время для всех. Мы также часто говорили о твоей суперсиле спокойствия. Ты всегда отдавал миру столько себя, потому что хотел, чтобы он был крутым. Это сложно понять. Я даже не могу поверить, что пишу это... Мы будем так скучать по тебе, Вирджил, и так сильно тебя любить…".



Ким почтила память друга (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно Ким начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, как утверждают инсайдеры. По слухам, звезда нашла в Питте то, чего не давал ей Канье – легкость и веселость. Правда, по мнению других источников, такая новость фейк и поддерживается с целью отвлечь внимание от Трэвиса Скотта и скандала вокруг его концерта.