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Так и должен вести себя муж: Потап дал резкий отпор хейтерам Каменских

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 16:29
Так и должен вести себя муж: Потап дал резкий отпор хейтерам Каменских Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Потап встал на защиту своей жены Насти Каменских, чьи последние фото подверглись немалой критике в сети. Рэпер поделился милым селфи с супругой с отдыха в Турции и посоветовал хейтерам держать свое мнение при себе.

Эмоциональную публикацию артист разместил в своем Instagram.

На снимке Потап и Настя запечатлены на набережной во время прогулки. Каменских позирует на заднем плане, она игриво подняла ножку и высунула язык на камеру.

Так и должен вести себя муж: Потап дал резкий отпор хейтерам Каменских

Потап вступился за Настю Каменских и дал ответ ее хейтерам (фото: nstagram.com/realpotap)

Именно высунутый язык на многих фото Каменских стал причиной недовольства многих подписчиков певицы, которые посчитали это вульгарным и неуместным. Под крайними фото в аккаунте артистки можно увидеть множество негативных комментариев - в том числе и под снимком топлес.

Потап же заявил, что подобных хейтеров будет без лишних слов отправлять в бан.

"Бэээээ! Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом, это не ее аккаунт, у меня тут быстро Бан стартует. И вообще, прежде чем кого-то чему-то учить или высказать своё мнение - станьте кем-то значимым, откройте книгу жизни, разберитесь с философией бытия на клеточном уровне и мы Вас обязательно послушаем, а пока что "Бэээээээ!" - дал отпор критикам жены продюсер.

Что ж, подписчики оценили поведение Потапа и отметили, что так и должен действовать муж - вставать на защиту своей жены.

  • Как приятно, что мужчина отстаивает свою женщину, принимая её такой какая она есть
  • Правильно ответил, а то задолбали, везде должны прокомментировать с негативом, сколько в людях сидит ненависти к кому то, как будто нечем заняться больше!
  • У вас такая кайфовая жена
  • Масики любимые
  • Что, людям реально нечем заняться. Настя супер и зажигательная
  • Красивые такие
  • Вот так и должен вести себя муж, всех хейтеров в блок. Жену в обиду никому не давать, красавчики
  • Золотые слова
  • Хорошо сказано
  • Настя вечно с высунутой ногой. Шутка, красивые
  • Алексей, Вы - супер, Настя - красотка. Защищайте и берегите свою женщину
  • Позитивчики
  • Красоте всегда завидуют

Ранее мы писали, что Настя Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото и вызвала недовольство некоторых фанатов.

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Настя Каменских Потап
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