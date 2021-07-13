Так и должен вести себя муж: Потап дал резкий отпор хейтерам Каменских
Потап встал на защиту своей жены Насти Каменских, чьи последние фото подверглись немалой критике в сети. Рэпер поделился милым селфи с супругой с отдыха в Турции и посоветовал хейтерам держать свое мнение при себе.
Эмоциональную публикацию артист разместил в своем Instagram.
На снимке Потап и Настя запечатлены на набережной во время прогулки. Каменских позирует на заднем плане, она игриво подняла ножку и высунула язык на камеру.
Потап вступился за Настю Каменских и дал ответ ее хейтерам (фото: nstagram.com/realpotap)
Именно высунутый язык на многих фото Каменских стал причиной недовольства многих подписчиков певицы, которые посчитали это вульгарным и неуместным. Под крайними фото в аккаунте артистки можно увидеть множество негативных комментариев - в том числе и под снимком топлес.
Потап же заявил, что подобных хейтеров будет без лишних слов отправлять в бан.
"Бэээээ! Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом, это не ее аккаунт, у меня тут быстро Бан стартует. И вообще, прежде чем кого-то чему-то учить или высказать своё мнение - станьте кем-то значимым, откройте книгу жизни, разберитесь с философией бытия на клеточном уровне и мы Вас обязательно послушаем, а пока что "Бэээээээ!" - дал отпор критикам жены продюсер.
Что ж, подписчики оценили поведение Потапа и отметили, что так и должен действовать муж - вставать на защиту своей жены.
- Как приятно, что мужчина отстаивает свою женщину, принимая её такой какая она есть
- Правильно ответил, а то задолбали, везде должны прокомментировать с негативом, сколько в людях сидит ненависти к кому то, как будто нечем заняться больше!
- У вас такая кайфовая жена
- Масики любимые
- Что, людям реально нечем заняться. Настя супер и зажигательная
- Красивые такие
- Вот так и должен вести себя муж, всех хейтеров в блок. Жену в обиду никому не давать, красавчики
- Золотые слова
- Хорошо сказано
- Настя вечно с высунутой ногой. Шутка, красивые
- Алексей, Вы - супер, Настя - красотка. Защищайте и берегите свою женщину
- Позитивчики
- Красоте всегда завидуют
Ранее мы писали, что Настя Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото и вызвала недовольство некоторых фанатов.