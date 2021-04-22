Вы не можете есть все: 50-летняя Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет молодости и красоты

Наоми демонстрирует массу стильных нарядов из последних коллекций: широкие джинсы, жакеты с кроп-топами, спортивные костюмы… На многих фото супермодель "золотой" эпохи моделей показала свою стройную фигуру, обнажившись по максимуму. Звезде сделали стильную короткую стрижку и макияж с металлическим блеском теней и помады. Выглядит она невероятно молодо.

Наоми Кэмпбелл все так же хороша (фото: instagram.com/interviewmag)

В интервью звезда, к слову, рассказала, помимо прочего, о режиме дня, а также секретах красоты и своей вечной молодости. Оказывается, привычные нам советы вроде ложиться спать до полуночи, она не применяет. Еще в декабре она улетела в Африку, чтобы проводить больше времени во время пандемии на воздухе, а не сидеть в квартире. И при этом максимально активна.

"Я не ложусь спать раньше трех часов ночи, поэтому я не встаю до 10 или 11 часов. Потом я тренируюсь, и тогда начинается мой день. Люди в Нью-Йорке начинают день рано, поэтому к 2 или 3 я получаю сообщения. В эти дни я стараюсь как можно больше находиться на свежем воздухе, и каждый день ложусь спать уставшей".

На вопрос о том, что самое плохое, по ее мнению, в старении, Наоми ответила: "Физически вам нужно следить, чтобы тело было гибким, в тонусе. Вы не можете есть все, что ели раньше. Энергия так важна. Мне 50, но я не чувствую себя, как будто мне 50".

Также супермодель призналась, что во время карантина ей пришлось вспомнить массу домашних дел. "Я готовила в начале карантина в Нью-Йорке. Готовила, убирала, стирала одежду. Я все могу сделать для себя. Так меня воспитывали бабушка и мама. Таково наследие Ямайки. Мне нужно за многое поблагодарить коронавирус. Он вернул много вещей, которые мне прививали в детстве", - откровенничает она.