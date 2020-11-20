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Ты мой дом: Сальма Хайек растрогала сеть нежным признанием в любви мужу

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 21:23
Ты мой дом: Сальма Хайек растрогала сеть нежным признанием в любви мужу Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Актриса поздравила его с Днем мужчин

Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009-м году. И этот брак оказался по-настоящему счастливым. Актриса не раз рассказывала, что нашла во французском миллиардере мужчину всей своей жизни. Вчера, 19-го ноября, в мире отмечался Международный мужской день, и Сальма решила не упускать повода в который раз признаться Пино в любви.

Ты мой дом: Сальма Хайек растрогала сеть нежным признанием в любви мужу
Сальма с мужем и дочерью (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса запостила с своем блоге фото, на котором веселится в бассейне в компании мужа и дочери. Сальма сидит на шее у Франсуа-Анри, а у нее на плечах разместилась малышка Валентина Палома. Сейчас девочке уже 13, и она вряд ли бы смогла принять участие в подобной съемке. Но тем и примечателен кадр, сделанный много лет назад. На фото все трое выглядят невероятно счастливыми, впрочем, как и сегодня.

Ты мой дом: Сальма Хайек растрогала сеть нежным признанием в любви мужу
Сальма с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

"Никогда в своих величайших мечтах я не могла представить, что разделю свою жизнь с таким замечательным и необыкновенным мужчиной. Ты наша сила, ты наше вдохновение, ты наш дом", - написала Сальма.

"Все, что тебе нужно, - это любовь", "Самый счастливый мужчина на земле", "Давайте чествовать настоящих мужчин. Отцов, которые проявляют себя. Мужьев, которые искренне заботятся", "Я люблю эту семью так сильно", "Восхитительные слова, вы просто великолепны", - не могут удержаться фолловеры знойной красавицы.

Напомним, ранее Сальма демонстрировала фото без макияжа и фильтров.

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