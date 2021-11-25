Дорофеева и Дантес честно признались, почему не хотят работать вместе: у нас была договоренность

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из самых ярких семейных пар украинского шоу-бизнеса. Поклонники обожают наблюдать за их жизнью и романтическими отношениями. Вот только никак не могут уговорить посотрудничать вместе и создать творческий дуэт.

Почему артисты не спешать объединяться на сцене, Надя рассказала в интервью для YouTube-канала ведущей Маши Ефросининой.

Так, певица не против, чтобы ее муж стал артистом продюсерского центра MOZGI, с которым сотрудничает сама артистка. Более того, продюсер Ирина Горовая также хотела бы заполучить такого перспективного артиста, как Дантес, вот только он не спешит подписывать контракты.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес разделяют творческое и личное (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Он просто начал сам, и мне нравится, что он сам пробует. Он от этого кайфует. Он уже сделал свою команду по сути. Он не работал так много никогда, как в последние полгода", - призналась Надя.

Примечательно, что Горовая никогда не предлагала своей подопечной записать дуэт с мужем. Дорофеева отмечет, что дома о выпуске совместного трека также разговоры не ведутся.

"Я не знаю, почему мы с Вовой не делаем дуэт. Наверное, потому что нас все об этом просят. Но я написала Вове песню. Называется "С*ука". Это первая песня, которую я написала для кого-то. Это первый творческий шажок", - рассказала Дорофеева.

Надя признется, что они с мужем разделяют работу и личную жизнь.

"У нас была договоренность. Я очень не хотела влипать в него и заполонить все его пространство. Мне так хотелось, чтобы его воспринимали отдельно от меня, а меня – отдельно от него. Мы влипшие дома, а это работа. Я хочу, чтобы он занимался своими классными делами, а я - своими. Мы приходим и так гордимся друг другом", - призналась певица.

Надя не исключает, что в будущем у них с мужем возможен и творческий союз.

В свою очередь, Владимир в YouTube-шоу Алексея Дурнева "Пожежа!" признался, почему не записывает совместную песню с женой.

"Мы два артиста и очень сильно сепарируем работу. Во-первых, этого все ждут, это такой легкий ход. Мы хотим чтобы нас не ассоциировали везде как Надю и Вову, будто мы по отдельности не можем существовать", - отметил певец.