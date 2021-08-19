Дорофеева в микробикини похвасталась упругими ягодицами и личными достижениями: "это прогресс"

Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом улетала в жаркую Турцию в отпуск. Певица сообщила, что конец августа обещает быть для нее щедрым на мероприятия, поэтому она решила как следует порелаксировать на морском берегу. Звезда делись фото - видеовпечатлениями от отпуска, а также баловала поклонников горячим контентом .

Она расположилась на удобном диване в ярко оранжевом микробикини, подчеркнувшем ее упругие ягодицы и декольте. Надя ест фрукты из большой тарелки, которая стоит рядом. На одном из кадров девушка позирует на лежаке и наслаждается солнечными ваннами.

В подписи Надя отметила, что 6 дней отпуска пролетели для нее, как один миг. Она получила удовольствие от каждого дня и момента, проведенного на курорте.

Надя Дорофеева показала формы в крошечном бикини (instagram.com/nadyadorofeeva)

"В этот раз я радовалась даже тому, что мне удавалось встать пораньше. Я хвалила себя за это, и от этого поднималось настроение, сил было много. Радовалась утреннему латте у моря и конечно самому морю, в котором нет медуз

А еще я стала чуть меньше бояться рыб (не смейтесь, это уже прогресс)", - сообщила о личных достижениях звезда.

Она добавила, что два раза занималась спортом, провела два рабочих совещания по Zoom'у, за что похвалила саму себя. "Из-за занятий спортом было обидно есть вредную еду. Каждый день в моем рационе были салаты и я такая: "Ну ниче себе, я хэлси", и пошла треснула булочку, но с утра и всего 2 раза", - уточнила гордая собой Надя.

"Ауф, вай", - эмоционально отреагировал на горячие пляжные кадры жены и ее откровения Владимир. Поклонники Нади разделили его восторг.