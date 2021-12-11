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Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 13:38
Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно попали в неприятную ситуацию – певцу стало плохо во время поездки пары в Одессу. Артист отключился прямо в уборной, что привело в ужас его жену. Надя пережила настоящий шок, обнаружив супруга без сознания на полу. Оказалось, что Дантес получил сотрясение мозга, и, вернувшись домой, приходит в себя после травмы.

Певица решила поделиться в Instagram с поклониками новостями звездной семьи, и передала небольшой диалог, который произошел между влюбленными.

Она опубликовала горячее домашнее фото в одновременно расслабленном и соблазнительном луке. Надя позирует в кружевном белом лифчике, приспущенных серых спортивных штанах и уютной вязаной кофте нараспашку. Она перебросила волосы на одну сторону и смотрит в камеру мужа.

Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень

Надя Дорофеева соблазнила горячим домашним образом (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя привела один из диалогов с мужем. Владимир раскритиковал расслабленный домашний образ жены. Надя решили получить поддержку у подписчиков, и для этого опубликовала соблазнителное фото в интерьерах своего загородного дома.

"Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:
- А что случилось? Я не понял?
Я ему:
- В смысле?
- Че ты так одета?
- Как?
- Ну, красиво…- говорит он
- Я что, обычно дома плохо выгляжу?
- Ну нет, выглядишь ты классно..в отличие от домашней одежды, которая на тебе", - в ролях передала она разговор с мужем.

Певица пожаловалась на усталость и нежелание дома выглядеть, будто на сцене – вместо этого она выбирает удобные и комфортные ауфиты.

Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень

Надя часто делится домашними горячими фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Мне так лень наряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это вот все.. Хочется просто, чтоб и на диване удобно поваляться, и чтоб уронить еду во время ужина можно смело, и чтоб на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя! С каких пор теплые носочки не секси?" - поинтересовалась Надя.

"У меня такой же наряд. В таком хожу обычно. Ну и носки", - поддержал в комментариях Надю ведущий и блогер Анатолий Анатолич. А жена Дмитрия Монатика и соседка Дорофеевой и Дантеса Ирина Монатик оставила смайлы в виде пламени.

Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень

В повседневной жизни Надя предпочитает удобство (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники с уверенностью заявили, что их любимица прекрасна в любом образе.

  • Красивая
  • Хотя дома ты выглядишь очень круто
  • Ты чистый стиль, шарм и элегантность, даже если на тебе мешок для мусора
  • Хороша чертовка!
  • Просто невыносимая, невыносимо красивая
  • Белье зачет
  • Фото шикарное
  • Надюша, красоту ничем не испортишь
  • Шедевр

Напомним, что ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали, почему не стремятся работать вместе.

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