Дорофеева выдала секрет именинника Дантеса: "не бросил меня за это до сих пор"

Владимир Дантес и Надя Дорофеева - одна из самых стильных, крепких и образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Их фото всегда полны нежности , и даже вне предела камер влюбленные привыкли заботиться друг о друге и дарить море любви. В этот раз повод был более, чем весомый – день рождения артиста.

28 июня Владимиру испилилось 33 года. По этому поводу он написал пост в Instagram .

"Мне 33! У меня всё впереди", - отметил после полуночи на свой странице в фотоблоге оптимистично настроенный именинник. и показал оригинальное фото в рубашке необычной расцветке с цветком.

Владимир показал атмосферное фото в день рождения (instagram.com/vladimirdantes)

Любимого мужа поздравила и Надя Дорофеева. Она рассекретила, как называет его дома.

"Киса - именно так я называю тебя все эти 10 лет, и ты до сих пор не бросил меня из-за этого. С Днём Рождения тебя, мой дорогой и любимый Вова. Я знаю, что сейчас у тебя всё только начинается. Верю в тебя. Всегда", - трогательно обратилась к имениннику певица.

Надя выдала домашнее прозвище мужа (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Спасибо, киса. Ты еще себе позволяешь "Володичка", - парировал певец жене.

Также в честь дня рождения любимого Надя решила показать его самые забавные фото со смешными ироничными подписями к ним. Такого артиста вы еще не видели!

"В твой день рождения только твои лучшие фотки. Выглядишь на 34", - написала Надя.

Надя показала необычные фото мужа из семейного архива (instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, Владимир удивил признанием. Оказывается, в один день с ним родился и его старший брат! "Мама наша сработала с точностью в 15 лет!" - написал певец и показал семейный портрет с родным человеком.

Владимир назвл необычный факт о своей семье (instagram.com/vladimirdantes)

Также певец уточнил, что лучшим подарком для него будет прослушивание нового альбома исполнителя. "В топы меня, в топы!" - с улыбкой обратился он к поклонникам.

К слову, в день рождения певца, Вова и Надя выступят на одной сцене – они оправились в Днепр на вечеринке в местном курортном комплексе отдыха.