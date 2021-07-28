Дорофеева зажгла в микробикини, обескуражила постельным видео и устроила набег на секонд-хенд

Надя Дорофеева этим летом не успевает отдохнуть, ведь она отправилась в свой первый сольный концертный тур и не намерена останавливаться на достигнутом. Певица выступает на лощадках по всей Украине и успела принять участие в фестивале Atlas Weekend, а также зажечь на концерте, приуроченном ко Дню Независимости Украины – наряд артистки впечатлил своей откровенностью и сексуальностью.

Артистка решила подогреть фантазию и внимание фанов еще больше и показала в Instagram новые эффектные видео.

Так, Надя продемонстрировала точеные формы в оранжевом бикини. Девушка веселится и наслаждается моментом, она смеется и кружится на камеру. Видео, скорее всего, было снято во дворе частного загородного дома, где живут певица и ее муж Владимир Дантес.

Также артистка опубликовала новый влог, где показала, как проходят ее гастрольные будни. В видео можно увидеть не только фрагменты выступлений, но и посмотреть, чем занимается Надя и ее творческая команда между концертами.

К слову, в ролике есть и постельные кадры, где Надя показывает на камеру неприличный жест, прикрывшись лишь одеялом. Певица и ее музыканты отправились как-то гулять по ночному городу в 4 утра и не удержались от посещения популярного фаст-фуда.

К слову, Надя заглянула в секнод-хенд и выбрала парочку по-настоящему крутых образов для себя. "Впечатления прекрасные. У меня супер луки. Потратила 280 грн. Я купила себе платье, кимоно, штаны и рубашку", - похвасталась модным уловом звезда.