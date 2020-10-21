Дорогие святоши! Новоиспеченная жена Остапчука эмоционально обратилась к хейтерам

Кристина Горняк попросила хейтеров не давать ей советы

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились и укатили в свадебное путешествие в Турцию. На шикарном курорте Бодрума парочка уединилась, но новая жена ведущего продолжает вести активную жизнь в соцсетях. На этот раз Кристина решила обратиться к своим хейтерам, которые осуждают ее за разбитый предыдущий брак Владимира, от которого у него остались дети.

Новая супруга шоумена считает, что люди, пишущие на ее странице негативные комментарии, вымещают свои страхи и обиды на ней. Об этом Горняк написала пост на своей странице в Instagram.

"Дорогие святоши безгрешные, те, кто все знает, а также "счастливые жены и мамочки 2-ух ангелочков" и т.д. Я хочу вас попросить, когда будете стоять у ворот рая, не забудьте опустошить свои ведра от желчи, туда с ними нельзя, а вы так привыкли ею поливать всех!!!" - обратилась к хейтерам Кристина.

Девушка посоветовала подписчикам удержаться от советов в сторону их пары и держать их при себе.

"От меня: не раздавайте советов или рекомендаций, как мне жить, или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу ответственность сама, а вы проследите за своей - полезнее! Пока вы ищите во мне минусы и грехи, я уверенно двигаюсь вперед по своему пути, так что....", - резюмировала новая жена Остапчука.

Кристина Горняк обратилась к подписчикам (фото: instagram.com/kristygor)

Как мы ранее писали, Владимир Остапчук ответил на вопрос о беременности своей второй супруги Кристины.