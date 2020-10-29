Дорогу осилит идущий: Виктор Винник про жесткий карантин, новые песни и свежий образ романтического бродяги

Известный львовский артист Виктор Винник дал большое откровенное интервью РБК-Украина

Известный украинский певец, лидер рок-группы "МЕРІ" Виктор Винник рассказал о творческих наработках во время карантина, планы на следующий год, а также поделился тем, откуда берет вдохновение и идеи для песен.

Есть вероятность, что в стране снова введут жесткий карантин. Как относитесь к этому? Как вообще карантин влияет на творческих людей?

Возвращение к так называемому локдауну, жесткому карантину, думаю, не будет. По крайней мере в такой форме, как это было весной. Первые панические настроения весной были следствием недостаточного количества информации. Это опять же камень в огород правительства, поскольку не была проведена нормальная информационная кампания. В результате мы получили Санжары, разбитые автобусы и постыдное гонение людей, которые приехали из Китая, а сейчас имеем тысячи заболеваний в день. Я не думаю, что правительство осмелится пойти на жесткие меры, а даже если это будет, то не будет выполняться, потому что есть объективные причины: надо работать и жить дальше.

Как относятся к этому люди творческие? Это понятно, хоть и не хочется говорить такое слово. Это катастрофа, ведь вся индустрия, можно считать, год простояла. Конечно, были какие-то определенные сдвиги во второй половине лета (это я про себя говорю), концерты, однако они никак глобально не связаны с бизнесом. Понятно, все идет к тому, что предупредительные меры относительно событий вернутся на более жесткий уровень, но глобального закрытия, как было, уже не может быть. Люди поняли, что должны теперь с этим жить.

Как ни странно, многие артисты говорят о плюсах в карантине. Как у вас насчет этого? Возможно, нашли время на то, на что его всегда не хватало...

Плюсы надо находить во всем. "Щоб не плакать, я сміялась", - как говорила Леся Украинка. Стало больше времени, которое можно тратить на творчество. За период жесткого и не очень жесткого карантина у нас появились уже определенные творческие наработки. В начале карантина вышел пятый альбом "Снайпери-амури", хотя до карантина он не имеет отношения, потому что был записан в предыдущие годы. Но карантин навредил нам тем, что нам не удалось его презентовать на живых концертах. Это переносилось на осень, а теперь еще куда-то дальше.

Одна из самых известных песен группы "МЕРІ"

По поводу плюсов, то были написаны и презентованы новые песни со следующего альбома. Мы выдали песню "Бувай ми здорова". Последняя работа, которая вышла на днях, песня "Чорні очі". Еще, как бонус, был записан карантинный вариант песни "Мерідіани". Сейчас записываем новые песни, то есть мы продолжаем жить. Жизнь продолжается!

Относительно новой песни "Чорні очі". У нее необычный для вас формат. Уже есть фидбэк на нее?

Формат действительно необычный, но с позиции слушателя, потому что я сам слушатель, и когда артисты, которые мне нравятся, резко меняют творческий жанр, я это замечаю конечно. Я всегда приветствую такие вещи. Вернуться к тому, что было, всегда можно, но жизнь идет очень быстро и не попробовать что-то новое в плане творчества, считаю, что это вообще греховно.

Мне очень нравится музыка Балкан и давно хотел сделать песню с этой эстетикой. Еще раз подчеркиваю, что песня "Чорні очі" - это не есть Балканы в чистом виде, ибо это могут делать только балканские артисты, они это чувствуют и знают лучше. А мы можем позаимствовать некоторые элементы и таким образом оно будет иметь к этому отношение.

А фидбэк у нас сейчас по этой песне такой, что довольно много прослушиваний в YouTube и положительных отзывов. Хотя я был готов и к критике. Пока ее не получил, а это значит, что мы на правильном пути. И даже если бы это была реальная критика, то я эгоист и считаю: если хочу что-то сделать, то значит - на правильном пути.

Виктор Винник и группа "МЕРІ" выпустили "Чорні очі"

В видео к песне вы были в образе романтического бродяги. Понравился этот образ?

Глубоко в душе этот образ мне близок, такой цыганский. Если вспомните фильмы Кустурицы, выдающегося режиссера (к некоторым из них писал музыку Горан Брегович, который во всем мире считается гуру балканской музыки), то в этих фильмах именно яркие образы. Некоторые элементы мы, снова, позаимствовали.

Если романтические бродяги выглядят так, как мы подали в этой фотосессии, что была использована затем в лирик-видео, то пусть это будут романтичные бродяги. Также там были использованы женские платки из коллекции знакомой волонтера и собирательницы этого реального клада Оксаны Рудавской. Некоторым из этих вещей более 100 лет! Они однозначно украсили видео и для меня даже стали центральным акцентом этого ролика.

Планируете экспериментировать в подобном направлении в дальнейшем?

У меня, как бы это страшно не звучало, нет планов ни на что. Завтрашний день скажет свое слово и мнение. Но, что интересно, от многих людей я уже услышал такое мнение: "продолжайте делать в том же направлении, еще хотя бы несколько песен", поэтому, возможно, об этом подумаю. Уже не в балканском направлении, а нечто другое. Фолк и народные песни мне нравятся с детства, и то, что мы не обращались к ним все эти годы, наверное, минус.

Мне трудно говорить о планах. Ибо я, как Остап Бендер, предпочитаю вдохновение: когда оно придет, то тогда уже поговорим по факту.

Виктор, а какую песню вы можете назвать своей визитной карточкой?

Если мы знаем какого-то артиста, то это свидетельствует о том, что в определенный момент своей деятельности ему посчастливилось написать песню, с которой он к нам пришел через различные средства коммуникации. Когда-то это преимущественно были радио и телевидение. Так случилось, что первая песня, которая понравилась слушателям, это были "Мерідіани", с которой многие ассоциируют нашу группу. Правда, часто не правильно пишут "меридіани", а правильным должно быть название именно "мерідіани". Не помню, был ли хотя бы один концерт за 20 лет, где не звучала бы эта песня.

Первый хит группы "МЕРІ"

Следующая композиция "Ромео" также является для нас особенной. Была середина нулевых, когда телевидение еще имело серьезное влияние на промо и популярность. И только пошел в ротацию клип "Ромео" - нас сразу какие-то девочки в киевском метро узнали. Это было волнующе и приятно!

Еще один хит, который принес всеукраинскую узнаваемость группе

Последние 6 лет, когда у нас началась война, со мной ассоциируются песня "Я з України". Это финальная песня каждого нашего концерта, потому что концерт - штука развлекательная. Считаю, что человек, когда находится на концерте, должен забыть о проблемах, расслабиться. Это должна быть своеобразная психологическая разгрузка. Но вместе с тем мы заканчиваем песней "Я з України" для того, чтобы сосредоточить внимание на нашем языке, что является краеугольным камнем любой нации. Поэтому "Я з України" также в последние годы - это визитка Виктора Винника и "МЕРІ". И это мне приятно.

Песня "Я з України" - это визитка Виктора Винника

Год уже близится к завершению, поэтому можно понемногу подводить итоги. Вы довольны своей роботой сейчас? Что бы изменили, а что не отказались бы повторить снова?

Если воспринимать работу от слова концерты, то, понятно, что я не доволен отсутствием работы во время карантина. А насчет повторить снова, то мы и так повторяем каждый раз все снова, поем на концертах одни и те же песни (мы вспомнили о визитки). То есть я не жалею о своем выборе, а у меня и выбора не было.

Я художник по образованию, поэтому хотел бы еще добавить в свою жизнь рисование, которое забросил начисто. Было бы правильно, наверное, все же вспомнить. Мне очень нравилось рисовать, был от рождения художником, но как-то так уже 20 лет, к сожалению, мы не пересекаемся с изобразительным искусством, кроме как на выставках чужих работ.

В целом все ОК. Мы продолжаем жить, как поем в своей песне "Бандити". Я уверен, что мы переживем все это. Впереди долгий трудный путь, и у нас, и у страны, но еще раз говорю: дорогу осилит идущий. Поэтому давайте будем идти и каждый заниматься своим делом максимально честно и самоотверженно! И все с нами будет хорошо!

Винник уверен: все с нами будет хорошо!

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