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Быть достойной лучшего: Шоптенко раскрыла секреты женственности после рождения малыша

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Четверг 27 мая 2021 12:32
Быть достойной лучшего: Шоптенко раскрыла секреты женственности после рождения малыша Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Lite

Алена Шоптенко – счастливая мама маленького Алексея, котрому совсем скоро исполниться три года. Хореограф неоднократно говорила, что материнство ее очень изменило и заставило посмотреть на многие вещи под другим углом. Своим опытом она охотноделиться с подписчиками в соцсети, хоть знаменитость и нельзя назвать активным пользователем Instagram.

Так, на своей страничке она раскрыла секреты, как не потерять себя после появления на свет ребенка.

Алена появилась перед читателями своего блога в шелковой рубашке горчичного цвета. Она счастливо улыбается, прикрыв глаза.

"Свою женственность я осознала в полной мере после рождения ребенка. Вот что действительно делает тебя сильной и слабой одновременно", - призналась Алена.

Но знаменитость предупредила, что после появления желания постоянно отдавать себя новому человеку, очень важно не забывать о себе и не потерять себя.

Быть достойной лучшего: Шоптенко раскрыла секреты женственности после рождения малыша

Алена Шоптенко призвала женщин любить себя и заботиться после появления на свет малыша (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Стараться позволять себе что-то не обязательное и приятное, находить для себя время, исполнять свои маленькие необязательные желания. Быть собой со своими слабостями и сильностями, выбирать лучшее из возможного, прислушиваться к себе и быть с собой честной — это и есть быть достойной лучшего! Быть достойной — это не заслужить, это выбирать с заботой о себе", - поделилась своим мнением хореограф.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко рассказала личную историю о домогательствах в общественном месте. Она вспомнила о случае, который напугал ее в детстве и попросила не путать ас флиртом.

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