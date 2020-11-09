Дружба Поляковой и Киркорова, тайная страсть Ксении Мишиной и другие скандалы недели

Все самые громкие новости недели

На прошлой неделе многие украинские звезды шокировали сеть скандальными заявлениями, откровениями, смелыми выходками и провокационными жестами. Какими именно - читайте ниже.

Ольга Фреймут высказалась о состоянии после коронавируса

Ольга Фреймут заразилась коронавирусом во время участия в "Танцах со звездами 2020". Несмотря на это, звезда продолжала репетировать и ставить танцы на самоизоляции. А не так давно рассказала, как ей далось участие и какой отпечаток наложил на нее перенесенный COVID 19. По словам Ольги, болезнь очень тяжелая не только в физическом аспекте, она изматывает эмоционально. Ведущая призналась, что теперь старается беречься еще больше, так как слышала, что второй раз заболевание переносится тяжелее. "Эта история не закончится никогда, мы к ней адаптируемся. Я надеюсь на британских ученых. Я после ковида еще больше переживаю, в масках хожу, никуда не выхожу в людные места - я побаиваюсь людей", - отметила она.

Фреймут откровенно рассказала о перенесенном коронавирусе (фото: instagram.com/freimutolia)

Ксения Мишина поделилась информацией о себе

Участница проекта "Холостячка" Ксения Мишина активно ведет личный блог. Здесь девушка рассказывает не только о предстоящих эфирах, но и часто делиться неизвестными фактами о себе. Не так давно с помощью Instagram она поведала о своей тайной страсти. Оказывается, популярная актриса давно обожает вождение и недавно приобрела машину мечты. "Я обожаю водить машину и вожу уже много лет", - написала звезда в сториз. Также добавила, что планирует чаще делиться фактами о себе.

Ксения Мишина обожает водить (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Леся Никитюк рассказала о личной жизни

Главный вопрос, который интересует поклонников 33-летней ведущей шоу "Le Маршрутка" на Новом канале: есть ли у нее мужчина? И не так давно Леся ответила на него. Причем весьма интригующе. "Я бы не сказала, что одинока, но и не на пороге брака", - с загадочной улыбкой сообщила Никитюк. Также девушка рассказала о том, какими видит идеальные отношения. "Думаю, отношения - это постоянный компромисс обоих партнеров. Важно, чтобы мужчина не просто забрал тебя со съемок, а проявил заботу - заказал такси или, например, прислал своего водителя, если он у него есть. И я, в свою очередь, тоже должна заботиться о нем. Если не хватает времени приготовить ему вкусный ужин, то подумать о человеке, который бы помог по хозяйству, или заказать доставку из любимого ресторана. Я тоже очень занятой человек, поэтому готова договариваться", - отметила она.

Сердце Леси не свободно (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Оля Полякова впервые высказалась о скандале

Не так давно - 4-го октября - Оля Полякова вместе с Филиппом Киркоровым выступила в Дубае в рамках большого концерта PaRus 2020. Певец назвал этот концерт "воссоединением Украины и России". После чего на певицу посыпались нелицеприятные комментарии от пользователей сети. И вот артистка наконец обратилась к фанатам с речью. Комментируя скандал, она отметила, что не считает себя врагом народа, так как не выступала в России. А также предположила, что на украинцев повлиял стресс, выборы и карантин. Тех, кто остро отреагировал на скандал, Ольга назвала "политически озабоченными".

Оля себя виноватой не считает (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я не собираюсь с вами согласовывать, обсуждать. Кстати, и с Филиппом я тоже ничего не обсуждаю. Он знает мое отношение к политике правительства России в отношении Украины. Тем не менее, он уважает мое мнение. Я знаю, что для него эти вопросы выглядят по-другому. Прежде всего, чего хочет Филипп и чего вообще хочет любой нормальный человек - это мир. Между людьми, между странами. И он пишет об этом! Так как он чувствует, так как он видит. Не про то он пишет, как и каким должен быть этот мир, на чьих условиях. Он просто хочет мира. И я хочу мира. Да, я хочу чтобы нам вернули наши земли, вывели военных, вернули границы", - добавила Полякова.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала семейное фото со своим мужем и мамой.