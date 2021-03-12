Друзьями не останутся: инсайдер рассказал, как испортились отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста
Стали известны новые подробности развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. Так, отношения бывших возлюбленных стали невероятно натянутыми. До такой степени, что они оборвали все связи и общаться могут только через представителей.
Подробностями из личной жизни знаменитостей вновь поделились инсайдеры.
40-летняя Ким Кардашьян и 43-летний Канье Уэст нелегко переживают бракоразводный процесс и, как видно, сохранить хорошие отношения им не удастся. Так, по словам источников, пара больше не разговаривает. Более того - Канье сменил все телефонные номера и заявил, что связаться с ним можно будет только через представителей.
Ким Кардашьян с Канье Уэстом (фото: instagram.com/kimkardashian)
При этом Канье продолжает участвовать в воспитании детей и часто с ними видеться. Одним из условий, которые запросил рэпер, стало отсутствие Ким при его встречах с Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Поэтому он приходит, когда Ким нет дома. Сама бизнесвумен общению отца с детьми не препятствует.
"Она полностью ему доверяет в общении с детьми. Он любит их и часто видится. Когда она уходит, он просто приходит к ним, чтобы провести с ними время", - говорит инсайдер.
Несмотря на непростой период, Кардашьян не унывает и вовсю выпускает новые линии своих брендов. На днях Ким продемонстрировала в очередной съемке самый модный маникюр весеннего сезона. Вдохновляемся!