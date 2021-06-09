Ду ю спик инглиш? У организаторов Евровидения 2022 - проблемы из-за языкового барьера

В этом году Италия выиграла песенный конкурс Евровидение , в третий раз в своей истории. Это автоматически дает стране право провести мероприятие 2022 года. Принимать гостей у себя вызвались уже несколько городов от Рима до Турина. Но до окончательного выбора еще несколько месяцев.

Еще один важный момент, который предстоит решить Италии: кто будет вести шоу в мае следующего года. По данным посвященном Евровидению сайта Wiwibloggs , Итальянская общественная телерадиокомпания, уже начала активные поиски.

Главный вызов для Италии - окончательно стереть из памяти поклонников конкурса выпуск 1991 года, который вели первые победители Евровидения в Италии, Джильола Чинкветти и Тото Кутуньо. Они говорили преимущественно на итальянском, и многие их шутки не понравились европейской публике.

Поэтому стране предстоит выбрать ведущих, которые смогут качественно проводить шоу, комментировать происходящее, проводить интервью с артистами и процедуру голосования полностью на английском языке, а также частично - на французском. И в этом главная загвоздка. Дело в том, что английский не столь широко распространен в Италии.

Победители Евровидения 2021 (фото: twitter.com/Eurovision)

В качестве главного претендента называют Алессандро Каттелана. 41-летний итальянский теле- и радиоведущий прославился в начале 2000-х как виджей на MTV Italia, представляя такие программы, как Most Wanted и Total Request Live. Также среди его проектов - X Factor, вечернее ток-шоу E poi c'è Cattelan, в ходе которого он брал интервью у итальянских и международных деятелей шоу-бизнеса, включая Эда Ширана, Робби Уильямса, Джеймса Бланта и других. Разумеется, на свободном английском.

Алессандро Каттелан (фото: Getty Images)

Еще одна личность, которую, скорее всего, будет рассматривать RAI - Рафаэлла Карра. 77-летняя итальянская певица, танцовщица, телеведущая и актриса - популярная фигура не только в Италии, но и в других частях Европы и Латинской Америки. К тому же она - настоящий фанат конкурса. В 2011 году именно Рафаэлла комментировала это событие на Rai2 и присудила итальянские очки. Это был знаковый момент, который многие фанаты помнят годы спустя.

Рафаэлла Карра (фото: Getty Images)

Также претенденткой на роль ведущей "Евровидения" считается актриса и телеведущая Милли Карлуччи. Она много лет была бессменной ведущей Ballando con le stelle, итальянской версии "Танцев со звездами". Помимо итальянского, она говорит на английском, французском, испанском и немецком языках.

Милли Карлуччи (фото: Getty Images)