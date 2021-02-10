Думала – таких не существует: беременная невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа

"Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун ожидают первенца. Это новость искренне порадовала поклонников экс-героя самого романтического шоу страны. Влюбленные долго скрывали свои отношения, ведь их роман закрутился неожиданно для них самих и перерос в нечто серьезное. Даша решила приоткрыть завесу тайны и поделиться подробностями своих отношений с красавцем-пилотом.

У себя в Instagram девушка написала подробный пост о том, как зародился ее роман с Максимом.

По словам Даши, у них не случилось любви с первого взгляда. Пара познакомилась в Интернете, а помог им в этом известный фотоблог.

Поначалу Хлистун вовсе не планировала строить начинать отношения, ведь только закончился ее роман, который длился около двух лет. Но судьба распорядилась иначе.

"Мне вот меньше всего, хотелось обратно каких-то всех этих качель. Макс был в активном поиске и вроде как бы тоже не рассчитывал начать серьезные отношения. Но, 20 мая, а это день, когда он мне написал, наши там планы о "холостяцкой" жизни были нарушены", - призналась Даша.

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун ждут ребенка (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Увидев фото "нарушителя" спокойствия, которым оказался Макс, девушка не смогла не ответить. Ей сразу же понравилась парень. Они немного пообщались в соцсети, а через неделю Даша приехала из родного Днепра в столицу на личную встречу с Михайлюком.

Макс, как галантный кавалер, встретил девушку и отвез ее вещи в гостиницу, где она остановилась и повез на романтический ужин.

"Сидели, разговаривали довольно долго. И мне было так легко с ним общаться, что иногда я даже удивлялась внутри себя. На следующий день еще одна встреча, потом еще одна. И так с каждой мы уже понемногу начинали подпускать и узнавать друг друга поближе. Тут я уезжаю в Днепр, и Макс через несколько дней приезжает туда. Вот я и влюбилась", - призналась Даша.

Визит Даши в Киев стал для нее судьбоносным (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Даша буквально потеряла голову от красавца-пилота настолько, что уже через несколько дней призналась ему в своих чувствах и услышала то же самое в ответ.

"Я о таком Максе мечтала и думала, что таких не существует. Но, как оказалось, судьба приберегла для меня его, за что я очень благодарна", - призналась счастливая Дша.