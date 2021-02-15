Дурачиться и плакать вместе: Джамала восхитила стильным луком на прогулке с мужем и призналась, что для нее любовь

Украинская певица Джамала призналась, что любовь для нее - это не только веселое время вместе с мужем, а и то самое, когда можно быть серьезным и даже вместе поплакать.

Певица проиллюстрировала свои слова стильными снимками с прогулки: Джамала с мужем гуляют по Подолу. На певице стильный плащ оверсайз и шляпа, на муже певицы - Сеит-Бекире - джинсы, рубашка и стильный пиджак. Пара - словно сошла с обложки глянцевого журнала.

"Любовь. Что такое любовь? У каждого она своя. Вот, например, мой двухлетний сын говорит, что любовь - это такой хомячок. Любовь - это умение слышать, прислушиваться, вдохновляться, идти в ногу, уметь дурачиться, быть серьезными, переживать препятствия, быть сильными. И вместе с тем возможность признаться, если устал, и сдаться ненадолго. Поддержать, обнять, подтолкнуть и даже плакать вместе", - рассказала Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)