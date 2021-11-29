От дураков нет отбоя: Астафьева высказалась о мужчинах в жизни и раскрыла секрет роскошной фигуры

Даша Астафьева совершенно не стесняется камер и полностью принимает себя, а также учит делать то же самое других женщин. Девушка не скрывает своей сексуальности , а ее поклонники по достоинству оценивают не только внешность, но и острый ум звезды

Певица пообщалась с ведущими YouTube-канала " Ебау т" и поделилась деталями биографиями и признаниями о себе.

Даша вспомнила о своем дебюте в жанре ню-фотосессии. В начала модельной карьеры она попала на съемку к семейной паре фотографов.

Даша Астафьева работает над собой и принимает свое тело (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Моя первая фотосессия была ню. Мне было 17 или 18 лет. Я была студентка, мечтательная, неуверенная в себе, девочка из маленького города. Я училась в училище культуры, и с фотосессиям у меня не было ничего общего. Но с первой фотосессии я влюбилась в этот процесс. Хотя он был достаточно жестокий. Когда мне предложили раздеться, я была испугана и неуверенна в себе", - вспомнила о первой обнаженной съемке звезда.

Даша призналась, что ей не нравилось в себе, и как она сталкивалась с осуждением и непринятием окружающих.

"Я была очень зависимой от мнения окружающих. Очень много моих мужчин осуждали меня за то, что я раздеваюсь", - вспомнила Даша.

Даша научилась любить себя и поборола комлексы (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева не считает себя идеальной, но принимает свое несовершенство.

"Я делаю все, чтобы целлюлита было немного меньше. Но настоящая красота немного прихрамывает. Я никогда не считала себя идеальной", – отмечает Даша.

Для поддержания себя в форме знаменитость много и усердно работает над собой.

"Я фигачу. Не буду прикрываться генетикой. Я просыпаюсь в 8, иду на 2-часовую прогулку с собаками. Я нашла идеальную систему - 5 дней фигачу: спортзал, прогулки (в день прохожу 15-18 км). Для моего тела это идеально - это такая сушка. В субботу и воскресенье я отдыхаю", - рассказала о своем графике певица.

Артистка призналась, что не страдает от нехватки мужского внимания, но если ей нравиться молодой человек, то она может проявить инициативу первой.

"Знакомятся очень часто. Но я решительная женщина, если мне нравиться человек, то я сама могу пригласить, подойти и познакомиться. Но от дураков нет отбоя", - с улыбкой высказалась Даша.