На душе спокойно и уютно: Лилия Ребрик с мужем и дочками согрела абсолютным счастьем

Лилия Ребрик проводит все новогодние праздники с родными и близкими. Так, ведущая опубликовала фото своей большой семьи, включая мужа, дочек и своих родителей, у огромной елки. Оказалось, что теледива отправилась в родные Черновцы. Лилия поздравила поклонников с Рождеством, а в качестве фотооткрытки показала счастлвый кадр "дикой семейки".

Ведущая с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной на улице. Старшая девочка держит вна руках свою любимицу – собачку Дикси в забавном комбинезоне. Улыбчивая и счастливая семья не скрывает свои эмоции перед камерой.

"Будьте з тими, кого по-справжньому любите, з ким на душі спокійно та затишно, з ким відчуваєте тепло та любов. Насолоджуйтесь, радійте, кохайте, мрійте, усміхайтесь... Щасливого Нового року! З Різдвом Христовим!" - поздравила поклонников ведущая.

Лилия с мужем и детьми показала яркую фотооткрытку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Теплое душеное фото сразу же нашло отклик у подписчиков Лилии.

Очень хорошая и позитивная семья

Очнь красивое фото

Вы прекрасны

Невероятные

Великолепная пара

Также Лилия очаровала атмосферным портретом младшей доченьки Полины. "Щасливого Різдва! Здійснення найсокровенніших бажань, найсміливіших мрій... Тепла в душі, затишку та любові! І міцного здоров’я. Христос народився!" - написала она поздравление.

Лилия Ребрик умилила фото младшей доченьки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, чем занимается в разгрузочные дни.