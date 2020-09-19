Два лучика: Джамала умилила семейным домашним фотосетом и внезапным признанием о детях

Певица растрогала признанием о своих мальчиках

Джамала – счастливая жена и мама двух малышей – Эмир-Рахмана и Селим-Гирая. Буквально с первым недель появления на свет второго мальчика артистка вернулась к работе. Но, при этом, она невероятно заботится и опекает малышей, совмещая материнство и творчество. Так, артистка решилась на признание о своих детях, а также устроила трогательный семейный фотосет дома, а его результатами поделилась в Instagram.

Она опубликовал фото с мужем Бекиром Сулеймановым и детьми. Счастливая семья в расслабленной привычной обстановке наслаждается беззаботным времяпровождением.

"Быть мамой — самая сложная работа в мире! Ты как вечный двигатель — не выключаешься никогда", – считает певица.

Джамала устроила теплый домашний фотосет с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка ни на минуту не перестает думать о своих детях. Даже решая рабочие вопросы, Джамала не прекращает вспоминать, что же надо ее мальчикам и какие домашние дела и задачи нужно сделать.

⠀

"Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками. Во время интервью вдруг ловишь задумчивый взгляд журналиста, который не может вспомнить следующий вопрос. И ты, пользуясь паузой, тоже уходишь в свои мысли... И вспоминаешь, что не заказала в интернет-магазине памперсов на 2 разных размера. На улице во время фотосессии для глянцевого журнала вдруг подмечаешь, что Эмирка совсем не готов к осени. Где же купить ботинки, свитера и куртки. А Селим? Есть ли человечки для грудных с начесом?" - делится тревогами заботливая артистка.

Джамала поделилась трогательными фото с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пришли в восторг не только от теплого семейного фотосета, но и от того, какой же заботливой мамой является певицы, невзирая на свою тотальную занятость и популярность.

Ви дуже гарна мама, люблю вас і бажаю вам діточок як на небі зірочок

Боже, какие вы милые, просто невероятно, счастья вам, огромного и безграничного! Как быстро они выросли

Дуже гарні і позитивні!

Какие вы прекрасные! Джа, Вы - солнышко и у вас такие два маленьких лучика. Несете свет

Очень красиво

Вам личить материнство

Напомним, что Джамала рассказала о своем способе похудеть после родов.

К слову, ранее Джамала восхитила образом в корсетном платье и превратилась в сказочную принцессу.