Два сыночка и лапочка дочка: Арсен Мирзоян показал редкое фото со всеми своими детьми
Арсен Мирзоян сейчас женат на Тоне Матвиенко, с которой воспитывает 5-летнюю дочь Нину. Однако он сохранил хорошие отношения с сыновьями от первого брака и даже ездит с ними отдыхать. Так, сейчас артист вместе с супругой и всеми своими детьми проводит время в заснеженном Яремче.
В своем Instagram он поделился редким кадром, на котором запечатлен со всеми своими детьми - сыновьями Владом и Артемом и дочкой Ниной.
На снимке довольное семейство снято на улице на фоне снеговика, которого они слепили.
Отметим, что мальчики заметно подросли и даже уже стали выше звездного папы. Они живут вместе с мамой в Запорожье, но регулярно видятся с отцом.
Арсен Мирзоян показал сыновей от первого брака (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
"С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!" - обратился к поклонникам Мирзоян.
Пользователи сети также поздравили Арсена и его семью с праздниками и умилились семейному фото.
- С праздником!!!
- Сніговик - гуцул
- Веселого Різдва!
- Круто, у Вас хоть снег есть
- Арсен, всю Вашу замечательную семью с праздником Рождества! Желаю от всей души крепкого здоровья и пускай Боженька всегда оберегает Ваш дом от невзгод!
- А посимпатичнее нельзя было "наваять"?
- Красиві дітки, два синочка і лапочка дочка
- Сыновья уже выше папы
Напомним, ранее Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем в собственную квартиру.