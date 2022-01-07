ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Два сыночка и лапочка дочка: Арсен Мирзоян показал редкое фото со всеми своими детьми

Новина українською →
Яремче, Пятница 07 января 2022 11:09
Два сыночка и лапочка дочка: Арсен Мирзоян показал редкое фото со всеми своими детьми Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Марина Настевич

Арсен Мирзоян сейчас женат на Тоне Матвиенко, с которой воспитывает 5-летнюю дочь Нину. Однако он сохранил хорошие отношения с сыновьями от первого брака и даже ездит с ними отдыхать. Так, сейчас артист вместе с супругой и всеми своими детьми проводит время в заснеженном Яремче.

В своем Instagram он поделился редким кадром, на котором запечатлен со всеми своими детьми - сыновьями Владом и Артемом и дочкой Ниной.

На снимке довольное семейство снято на улице на фоне снеговика, которого они слепили.

Отметим, что мальчики заметно подросли и даже уже стали выше звездного папы. Они живут вместе с мамой в Запорожье, но регулярно видятся с отцом.

Два сыночка и лапочка дочка: Арсен Мирзоян показал редкое фото со всеми своими детьми

Арсен Мирзоян показал сыновей от первого брака (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!" - обратился к поклонникам Мирзоян.

Пользователи сети также поздравили Арсена и его семью с праздниками и умилились семейному фото.

  • С праздником!!!
  • Сніговик - гуцул
  • Веселого Різдва!
  • Круто, у Вас хоть снег есть
  • Арсен, всю Вашу замечательную семью с праздником Рождества! Желаю от всей души крепкого здоровья и пускай Боженька всегда оберегает Ваш дом от невзгод!
  • А посимпатичнее нельзя было "наваять"?
  • Красиві дітки, два синочка і лапочка дочка
  • Сыновья уже выше папы

Напомним, ранее Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем в собственную квартиру.

Читайте LITE в Google News
Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину вернутся снегопады: названа дата
В Украину вернутся снегопады: названа дата