Как две сестрички: Оля Полякова поразила цветущим видом на фото с дочкой

Украинская певица Оля Полякова - любящая мать, она нередко показывает в сети своих дочерей Машу и Алису и тут же встает на их защиту, если кто-то пишет неприятные вещи о девочках. Артистка поделилась совместным фото с 16-летней старшей и восхитила своей красотой и цветущим внешним видом.

Милый снимок с Машей на фоне фонтана звезда обнародовала в Instagram .

23 августа в Мариинском парке прошла церемония награждения "Национальная легенда Украины" и праздничный концерт, в котором приняла участие и Оля Полякова. Маша пришла поддержать звездную маму и сфотографировалась с ней.

В кадре 37-летняя певица предстала в белоснежном платье с пышной юбкой и рукавами-буфами. Эффектный образ исполнительница дополнила черным корсетом, высокими черными кедами и солнцезащитными очками. Дочка Поляковой отдала предпочтение платью в клетку, к которому добавила шляпку-таблетку и светлые кроссовки.

Оля Полякова покорила сходством с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Мама и дочь мило обнимаются и улыбаются на камеру. Также Полякова показала снимок со своего выступления в тот вечер.

Оля Полякова показала кадр с яркого выступления (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчера я принимала участие в невероятно красивом концерте Легенды Украины! И я вас очень удивлю!" - отметила артистка.

Фолловеры в очередной раз отметили потрясающее сходство Маши с мамой, а также отметили, что они выглядят, будто сестры.