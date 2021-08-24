ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как две сестрички: Оля Полякова поразила цветущим видом на фото с дочкой

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 17:04
Как две сестрички: Оля Полякова поразила цветущим видом на фото с дочкой Оля Полякова с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова - любящая мать, она нередко показывает в сети своих дочерей Машу и Алису и тут же встает на их защиту, если кто-то пишет неприятные вещи о девочках. Артистка поделилась совместным фото с 16-летней старшей и восхитила своей красотой и цветущим внешним видом.

Милый снимок с Машей на фоне фонтана звезда обнародовала в Instagram.

23 августа в Мариинском парке прошла церемония награждения "Национальная легенда Украины" и праздничный концерт, в котором приняла участие и Оля Полякова. Маша пришла поддержать звездную маму и сфотографировалась с ней.

В кадре 37-летняя певица предстала в белоснежном платье с пышной юбкой и рукавами-буфами. Эффектный образ исполнительница дополнила черным корсетом, высокими черными кедами и солнцезащитными очками. Дочка Поляковой отдала предпочтение платью в клетку, к которому добавила шляпку-таблетку и светлые кроссовки.

Как две сестрички: Оля Полякова поразила цветущим видом на фото с дочкой

Оля Полякова покорила сходством с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Мама и дочь мило обнимаются и улыбаются на камеру. Также Полякова показала снимок со своего выступления в тот вечер.

Как две сестрички: Оля Полякова поразила цветущим видом на фото с дочкой

Оля Полякова показала кадр с яркого выступления (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчера я принимала участие в невероятно красивом концерте Легенды Украины! И я вас очень удивлю!" - отметила артистка.

Фолловеры в очередной раз отметили потрясающее сходство Маши с мамой, а также отметили, что они выглядят, будто сестры.

  • Как две сестрички, хорошо быть молодой красивой мамой, взрослой красивой дочери
  • Ольга молодец, младше дочки выглядит
  • Какие Вы красивые
  • Маша красотка
  • Крутые
  • Боже, какие красотки
  • То чувство, когда мама выглядит круче дочки
  • Обалденные красотки и не поймёшь, кто из них мама
  • Красивая доча у вас

Ранее мы писали, что Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте в Одессе.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова Маша Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яркие фото с парада ко Дню Независимости Украины: гордости нет границ!
Яркие фото с парада ко Дню Независимости Украины: гордости нет границ!