Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой

Украинская певица Вера Брежнева устроила себе каникулы в ОАЭ. Артистка наслаждается теплым солнцем и морем в компании самых родных - дочерей Сони и Сары, сестры Виктории и подруги. Она с удовольствием делится в сети яркими пляжными фото , восхищая фигурой в бикини. А новым кадром из Дубая звезда просто-таки покорила фанатов.

На своей странице в Instagram Верв выложила фото, на котором они запечатлены вместе с сестрой.

Девушки идут в отель, держась за руки и обернувшись на фотографа. Брежнева одета в полупрозрачное черное короткое платье с длинными рукавами, которое подчеркивает изящную фигуру артистки и ее стройные ноги. Пляжный лук она дополнила панамой с леопардовым принтом, солнцезащитными очками и большой сумкой.

Сестра певицы Виктория Галушка надела атласную юбку сливочного цвета и черный лиф от купальника, а на плече у нее такая же сумка.

"Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть", - подписала публикацию Брежнева.

Еще пару кадров она выложила в разделе сториз.

Вера Брежнева устроила фотосессию с сестрой Викторией на отдыхе в Дубае (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники поразились тому, как девушки похожи, и засыпали их комплиментами в комментариях.