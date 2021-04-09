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Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой

Новина українською → Дубай, Пятница 09 апреля 2021 11:49
Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Lite

Украинская певица Вера Брежнева устроила себе каникулы в ОАЭ. Артистка наслаждается теплым солнцем и морем в компании самых родных - дочерей Сони и Сары, сестры Виктории и подруги. Она с удовольствием делится в сети яркими пляжными фото, восхищая фигурой в бикини. А новым кадром из Дубая звезда просто-таки покорила фанатов.

На своей странице в Instagram Верв выложила фото, на котором они запечатлены вместе с сестрой.

Девушки идут в отель, держась за руки и обернувшись на фотографа. Брежнева одета в полупрозрачное черное короткое платье с длинными рукавами, которое подчеркивает изящную фигуру артистки и ее стройные ноги. Пляжный лук она дополнила панамой с леопардовым принтом, солнцезащитными очками и большой сумкой.

Сестра певицы Виктория Галушка надела атласную юбку сливочного цвета и черный лиф от купальника, а на плече у нее такая же сумка.

Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой

"Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть", - подписала публикацию Брежнева.

Еще пару кадров она выложила в разделе сториз.

Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестройДвое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой

Вера Брежнева устроила фотосессию с сестрой Викторией на отдыхе в Дубае (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники поразились тому, как девушки похожи, и засыпали их комплиментами в комментариях.

  • Различил только по сумкам, у кого больше, тот и старше
  • Какие красавицы, две сестрички
  • Вера, вы хотели копию, она рядом с вами
  • Какие красотки
  • Сестренки. Классно выглядите!
  • Шикарные девушки
  • Ну оооочень такой стиль
  • Шикарная фотография! Слова к ней в тему! Две сестрички, здорово!
  • Какие хорошенькие
  • Двое из ларца одинаковых с лица
  • Две красавицы
  • Вера, какие вы классные
  • Близняшки-няшки
  • Которая из вас Вера?

Напомним, 20-летняя дочь Веры Брежневой засветила стройное тело на пляже. Девушка отдыхала с мамой и сестрой в Дубае.

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