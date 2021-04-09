Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой
Украинская певица Вера Брежнева устроила себе каникулы в ОАЭ. Артистка наслаждается теплым солнцем и морем в компании самых родных - дочерей Сони и Сары, сестры Виктории и подруги. Она с удовольствием делится в сети яркими пляжными фото, восхищая фигурой в бикини. А новым кадром из Дубая звезда просто-таки покорила фанатов.
На своей странице в Instagram Верв выложила фото, на котором они запечатлены вместе с сестрой.
Девушки идут в отель, держась за руки и обернувшись на фотографа. Брежнева одета в полупрозрачное черное короткое платье с длинными рукавами, которое подчеркивает изящную фигуру артистки и ее стройные ноги. Пляжный лук она дополнила панамой с леопардовым принтом, солнцезащитными очками и большой сумкой.
Сестра певицы Виктория Галушка надела атласную юбку сливочного цвета и черный лиф от купальника, а на плече у нее такая же сумка.
"Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть", - подписала публикацию Брежнева.
Еще пару кадров она выложила в разделе сториз.
Вера Брежнева устроила фотосессию с сестрой Викторией на отдыхе в Дубае (фото: instagram.com/ververa)
Поклонники поразились тому, как девушки похожи, и засыпали их комплиментами в комментариях.
- Различил только по сумкам, у кого больше, тот и старше
- Какие красавицы, две сестрички
- Вера, вы хотели копию, она рядом с вами
- Какие красотки
- Сестренки. Классно выглядите!
- Шикарные девушки
- Ну оооочень такой стиль
- Шикарная фотография! Слова к ней в тему! Две сестрички, здорово!
- Какие хорошенькие
- Двое из ларца одинаковых с лица
- Две красавицы
- Вера, какие вы классные
- Близняшки-няшки
- Которая из вас Вера?
Напомним, 20-летняя дочь Веры Брежневой засветила стройное тело на пляже. Девушка отдыхала с мамой и сестрой в Дубае.