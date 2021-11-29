Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов

На днях знаменитая голливудская Красотка Джулия Робертс отметила 17-летие своих близнецов, показав их архивное фото. Как и многие родители двойняшек, она не раз признавалась, что несмотря на трудности, свящанные с рождением сразу двоих детей, они стали буквально двойным счастьем.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Знаменитая теннисистка и известный певец всегда окружали личную жизнь завесой тайны. А потому беременности Анны проходили под грифом "совершенно секретно". Тем не менее, рождение близнецов в 2017-м так осчастливило пару, что они не могли скрывать фото Николаса и Люси. Энрике признавался, что дети перевернули его жизнь с ног на голову в хорошем смысле и сделали его жизнь радостной и светлой. Глядя на видео счастливого папы, сомневаться в этом не приходится.

Джулия Робертс

Несмотря на то что Джулия Робертс предрасположена к рождению близнецов - двойняшки в ее роду встречаются в нескольких поколениях, сама она обращалась к методу ЭКО. Сразу после свадьбы с оператором Дэнни Модером в 2002 году актриса предпринимала попытки забеременеть, которые не увенчались успехом. На днях Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер отметили 17-летие, и как и все мамы, Джулия была растрогана этим фатом. По мнению звезды, дети и семья - это огромное счастье, а возможность для них готовить и заботиться - это роскошь и привилегия.

Дженнифер Лопес

Поп-дива никогда не скрывала, что близнецы Макс и Эмма, которые появились в браке с Марком Энтони - настоящий подарок судьбы. Звездная мама обожает делиться милым контентом близнецов, которые в этом году отметили 13-летие. Дети пошли по стопам знаменитых родителей и всерьез увлекаются музыкой. В прошлом году Эмма даже выступила с Дженнифер на большой сцене в рамках "Супербоула".

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Сегодня актеры скандалят из-за своих детей, но когда-то рождение их было огромным счастьем для пары. Малыши появились в результате ЭКО, так что факт появления на свет близнецов не был сюрпризом. Любящие супруги устроили парные роды и не могли нарадоваться пополнению в своей немаленькой семье. Первые свои деньги двойняшки Нокс и Вивьен заработали сразу же после рождения - знаменитая чета продала право публиковать их фото за $14 миллионов, которые пошли на восстановление семей, пострадавших от урагана "Катрина". Сегодня 13-летие близнецы с удовольствием следуют за звездной мамой на премьерах и наверняка не прочь пойти по стопам родителей.

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

Сара Джессика Паркер

Дочерей-близнецов Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж, которым в этом году исполнилось 12, для Сары Джессики Паркер и ее мужа выносила суррогатная мать. Но это никак не повлияло на ее отношения с детьми. По словам Сары, воспитывать их - особое удовольствие. Разные по характерам, они удивляют звездную маму своими выходками и ежедневно вдохновляют. "Они физически, интеллектуально, духовно и по многим другим параметрам совершенно разные", - восхищается актриса. В своем блоге она нечасто показывает детей, но все же счастливые кадры проскакивают.