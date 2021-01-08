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Дядя Жора "рванул на заработки" в экзотическую страну: кокос хорошо идет!

Новина українською → Пятница 08 января 2021 09:52
Дядя Жора "рванул на заработки" в экзотическую страну: кокос хорошо идет! Дядя Жора отдыхает в Доминикане (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский комик дядя Жора решил не мерзнуть в Киеве на новогодние праздники, а отправился поближе к солнцу им морю, а именно в Доминиканскую республику. Там украинский шоумен во всю отрывается на пляже и продолжает шутить.

Так, на своей странице в Instagram он показал поклонникам забавное фото, на котором он предстал в ярко-оранжевых шортах на пляже в Пунта-Кане. В руках у дяди Жоры тачка, наполненная кокосовыми орехами, которых так много на побережье.

"Рванул на заработки в Доминикану. Кокос сейчас хорошо идет. С праздником", - шутливо написал украинец, не забыв поздравить фанатов с праздником Рождества Христова.

Дядя Жора &quot;рванул на заработки&quot; в экзотическую страну: кокос хорошо идет!Дядя Жора отправился в Доминикану (фото: instagram.com/dyadya_jora)

В комментариях украинцы отреагировали на фото комика в той же манере, что и его пост.

  • Це добре, що кокос зараз дуже йде.
  • Настоящий мужчина-добытчик, всегда знает, как и где деньги заработать.
  • Там еще и крабы мигрируют по пляжу.
  • Как же я вам завидую!
  • У девочек на локациях фотосессии, а папа - добытчик.
  • Кравчучку оставить на 1 минуту нельзя, как дядя Жора уже по пляжу фрукты продает. Бизнес должен быть честным, моя точка значит доход 50/50.
  • Хорошего отдыха и заработка.

Позже дядя Жора написал пост, в котором рассказал, что они с семьей в этом году выбрали Доминикану.

"И в догоночку. Очень хочется от всей нашей семейки поздравить всех с Рождеством Христовым! Будьте все здоровы, всем Вам благ и много путешествий. Мы, по традиции, в январе улетаем в теплые страны...) поэтому Рождество встречаем где-то в теплом месте, в этом году выбрали Доминикану", - написал дядя Жора.

Как мы ранее писали, в каких странах проводят свои зимние каникулы украинские звезды.

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