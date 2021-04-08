В джакузи и постели: жена MONATIK'а завела сеть пикантными фото

MONATIK (Дмитрий Монатик) и его супруга Ирина Демичева довольно редко делятся в сети чем-то личным. Они долгое время не показывали лица своих сыновей и недавно впервые появились на обложке журнала в полном составе в честь 35-летнего юбилея артиста.

Поэтому довольно откровенные и пикантные кадры, появившиеся в Instagram Ирины, вызвали удивление и восхищение в сети.

Для начала супруга звезды выложила серию черно-белых фото, на которых она с банным полотенцем на голове позирует, лежа в постели и игривы прикрывшись одеялом.

"День лентяя или тотальной перезагрузки объявляется открытым", - подписала публикацию Ирина.

После чего последовал еще более жаркий контент - ведь на этот раз девушка запечатлена в джакузи!

Она релаксирует в воде, укутанная облаком пены, и томно смотрит мимо камеры.

"Пришло время принять ванную, выпить чашечку кофе", - отметила супруга Монатика.

На что тот ответил в комментарии в шутливой манере: "Не спускай, пожалуйста, воду..."

Но на этом Демичева не остановилась и опубликовала еще несколько черно-белых фото, обработанных ретро-фильтром под старину. На них она позирует у зеркала в кружевном черном белье, спущенным с плеч банном халате и с полотенцем на голове. Также показано, как Ирина красит губы и нежится в постели.

Ирина Демичева ошеломила сеть пикантными фото (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Morning routine", - прокомментировала кадры девушка.

Фолловеры высоко оценили откровенные снимки и отметили красоту и сексуальность Ирины.