В джакузи и постели: жена MONATIK'а завела сеть пикантными фото
MONATIK (Дмитрий Монатик) и его супруга Ирина Демичева довольно редко делятся в сети чем-то личным. Они долгое время не показывали лица своих сыновей и недавно впервые появились на обложке журнала в полном составе в честь 35-летнего юбилея артиста.
Поэтому довольно откровенные и пикантные кадры, появившиеся в Instagram Ирины, вызвали удивление и восхищение в сети.
Для начала супруга звезды выложила серию черно-белых фото, на которых она с банным полотенцем на голове позирует, лежа в постели и игривы прикрывшись одеялом.
"День лентяя или тотальной перезагрузки объявляется открытым", - подписала публикацию Ирина.
После чего последовал еще более жаркий контент - ведь на этот раз девушка запечатлена в джакузи!
Она релаксирует в воде, укутанная облаком пены, и томно смотрит мимо камеры.
"Пришло время принять ванную, выпить чашечку кофе", - отметила супруга Монатика.
На что тот ответил в комментарии в шутливой манере: "Не спускай, пожалуйста, воду..."
Но на этом Демичева не остановилась и опубликовала еще несколько черно-белых фото, обработанных ретро-фильтром под старину. На них она позирует у зеркала в кружевном черном белье, спущенным с плеч банном халате и с полотенцем на голове. Также показано, как Ирина красит губы и нежится в постели.
Ирина Демичева ошеломила сеть пикантными фото (фото: instagram.com/irinamonatik)
"Morning routine", - прокомментировала кадры девушка.
Фолловеры высоко оценили откровенные снимки и отметили красоту и сексуальность Ирины.
- Сколько чувственной сексуальности в этих кадрах...
- Ира, шикарно!
- Детали! Офигенно красиво
- Ця серія фото як фільм
- Это оооочень красивоооо
- Невероятная
- Сильно красивая
- Русалка
- Сексуальность и женственность в деталях
- Ирочка!!! Просто Космос
К слову, ранее MONATIK впервые признался, как сделал предложение жене.