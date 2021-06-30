Джамала с экстремальным декольте напророчила победу украинским футболистам: видеоподтверждение
29 июня сборная Украину по футболу совершила исторический шаг – наши футболисты вошли в 1/4 финала Евро-2020! Матч Украина-Швеция закончился со счетом 2:1 в пользу украинцев благодаря нападающему Артему Довбику, который установил новый рекорд на поле! Такое важное событие не могло оставить равнодушными украинцев, а среди болельщиков оказалось немало звезд!
Например, Джамала показала в Instagram свое "пророческое" видео, записанное накануне матча Украина-Швеция. В ролике она обратилась к игрокам сборной Украины со словами поддержки.
"Вы знаете, может, я и не большой знаток футбола, но у меня чувство, что поле – как сцена. Когда вы выходите на него, то вы просто получаете удовольствие, потому что это ваше любимое дело. Поэтому я знаю, что вы завтра победите. Почему? Потому что вы невероятные!" - говорит в камеру певица.
В тексте поста артистка уточнила, что записала обращение за час до концерта и за день до исторического матча.
"Водій поруч: Та куди нашим зі шведами тягатись?!
Я: Звісно, я не спец, але точно знаю, наша віра вирішує.
Водій: От ви так впевнено сказали: "Ви переможете!". А якщо ні?
Я: Головне — віра і надія.
Ну, і, звичайно, робити все можливе від себе!" - передала она свой диалог с шофером накануне игры украинцев.
Также Джамала похвасталась выигранным спором с мужем. Оказалось, что Бекир Сулейманов "продул" звезде очки Christian Dior.
Напомним, что ранее Джамала сразила сеть фотосетом топлес.