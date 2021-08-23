Джамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: "крутейшая встреча!"

Джамала ко Дню Независимости Украины приготовила для украинцев особый подарок вместе с TAYANNA – трек и клип "Моя Земля", снятый в Каратах. Певица показала атмосферные кадры со съемок в живописном месте и засветила плоский животик и результаты своего похудения! Тем временем, в Киеве в рамках празднования 30-летия Независимости и Дня флага проходит ряд мероприятий, и на одном из них Джамала встретила неожиданную гостью… голливудскую звезду Робин Райт!

Так, артистка показала в Instagram атмосферные снимки с мировой знаменитостью, сделанные во время Киевского саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который начал работу на территории заповедника "София Киевская".

На кадрах Джамала позирует в стильном трендовом белом костюме в полоску, Робин также выбрала элегантный деловой стиль – приталенный удлиненный черный блейзер, брюки по фигуре и классическую белоснежную блузку. "Це справжнє свято краси, яке не тільки підіймає важливі питання, а й збирає таких талановитих жінок. Who runs the world? Впізнали Робін Райт?" - поинтересовалась певица. Д Джамала пришла в восторг от встречи с Робин Райт (фото: instagram.com/jamalajaaa) Примечательно, что Робин Райт сыграла роль сильной и волевой жены вымешленного президента США Френка Андервуда в исполнении скандального Кевина Спейси, Клэер в сериале "Карточный домик". "Обожаю ее!" – написал под постом певицы ведущий Даниэль Салем. Поклонники Джамалы пришли в восторг от встречи звезд. Вот это да!

Невероятные

Какая круть!

Обожаю Робин, и Джамалу тоже. Прямо комбо для меня

Робин – воплощение красоты современной сильной женщины

Крутейшая встреча

Красавицы