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Джамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: "крутейшая встреча!"

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 19:57
Джамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: "крутейшая встреча!" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Джамала ко Дню Независимости Украины приготовила для украинцев особый подарок вместе с TAYANNA – трек и клип "Моя Земля", снятый в Каратах. Певица показала атмосферные кадры со съемок в живописном месте и засветила плоский животик и результаты своего похудения! Тем временем, в Киеве в рамках празднования 30-летия Независимости и Дня флага проходит ряд мероприятий, и на одном из них Джамала встретила неожиданную гостью… голливудскую звезду Робин Райт!

Так, артистка показала в Instagram атмосферные снимки с мировой знаменитостью, сделанные во время Киевского саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который начал работу на территории заповедника "София Киевская".

На кадрах Джамала позирует в стильном трендовом белом костюме в полоску, Робин также выбрала элегантный деловой стиль – приталенный удлиненный черный блейзер, брюки по фигуре и классическую белоснежную блузку.

"Це справжнє свято краси, яке не тільки підіймає важливі питання, а й збирає таких талановитих жінок. Who runs the world? Впізнали Робін Райт?" - поинтересовалась певица.

Джамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: &quot;крутейшая встреча!&quot;

Джамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: &quot;крутейшая встреча!&quot;

ДДжамала ошарашила фото с голливудской звездой в сердце Киева: &quot;крутейшая встреча!&quot;

Джамала пришла в восторг от встречи с Робин Райт (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Примечательно, что Робин Райт сыграла роль сильной и волевой жены вымешленного президента США Френка Андервуда в исполнении скандального Кевина Спейси, Клэер в сериале "Карточный домик".

"Обожаю ее!" – написал под постом певицы ведущий Даниэль Салем. Поклонники Джамалы пришли в восторг от встречи звезд.

  • Вот это да!
  • Невероятные
  • Какая круть!
  • Обожаю Робин, и Джамалу тоже. Прямо комбо для меня
  • Робин – воплощение красоты современной сильной женщины
  • Крутейшая встреча
  • Красавицы

Напомним, что ранее Джамала невольно оказалась в центре сетевого скандала из-за озвученной суммы гонорара за выступление на Крымской платформе.

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