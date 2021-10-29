Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: "будь всегда"
Муж украинской певицы Джамалы Бекир Сулейманов 29 октября отмечает день рождения - ему исполнилось 30 лет.
Звездная жена трепетно поздравила именинника в Instagram и показала серию трогательных совместных фото с любимым.
На семейных снимках можно увидеть любовь и счастье супругов, а также нежные моменты с их сыновьями - старшим Эмиром-Рахманом и младшим Селим-Гираем.
Певица сопроводила кадры теплым поздравлением юбиляру.
"Будь всегда. Люблю. С днем рождения, Бекир", - написала 38-летняя Джамала.
Джамала растрогала подборкой семейных кадров в честь дня рождения мужа Бекира (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники пары в комментариях присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий их семье.
- Всегда влюбленные и счастливые
- Класнючі
- Дуже файна пара
- Вітаю! Щастя родині!
- Красивые такие все!!! Счастья вам
- С именинником! Будьте счастливы
- Радости в каждом моменте всем Вам!
- Ви дуже круті, будьте завжди
- Щастя вашій чудовій родині!
- Прекрасні! надихаєте своєю сім‘єю
- Красивая пара
- Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров‘я і затишку іменинникові!
Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира. В конце ноября певица подтвердила свою беременность. 27 марта 2018 года родила первого сына, которого назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. А 19 июня 2020 года артистка стала мамой во второй раз - она родила сына Селима-Гирая.
Напомним, ранее Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями.