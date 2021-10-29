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Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: "будь всегда"

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 15:34
Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: "будь всегда" Джамала с мужем Бекиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Муж украинской певицы Джамалы Бекир Сулейманов 29 октября отмечает день рождения - ему исполнилось 30 лет.

Звездная жена трепетно поздравила именинника в Instagram и показала серию трогательных совместных фото с любимым.

На семейных снимках можно увидеть любовь и счастье супругов, а также нежные моменты с их сыновьями - старшим Эмиром-Рахманом и младшим Селим-Гираем.

Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;

Певица сопроводила кадры теплым поздравлением юбиляру.

"Будь всегда. Люблю. С днем рождения, Бекир", - написала 38-летняя Джамала.

Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: &quot;будь всегда&quot;

Джамала растрогала подборкой семейных кадров в честь дня рождения мужа Бекира (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пары в комментариях присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий их семье.

  • Всегда влюбленные и счастливые
  • Класнючі
  • Дуже файна пара
  • Вітаю! Щастя родині!
  • Красивые такие все!!! Счастья вам
  • С именинником! Будьте счастливы
  • Радости в каждом моменте всем Вам!
  • Ви дуже круті, будьте завжди
  • Щастя вашій чудовій родині!
  • Прекрасні! надихаєте своєю сім‘єю
  • Красивая пара
  • Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров‘я і затишку іменинникові!

Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира. В конце ноября певица подтвердила свою беременность. 27 марта 2018 года родила первого сына, которого назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. А 19 июня 2020 года артистка стала мамой во второй раз - она родила сына Селима-Гирая.

Напомним, ранее Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями.

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