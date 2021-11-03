Джамала показала стильные образы для глянца и рассказала о необычном сне

Популярная украинская певица Джамала восхитила поклонников яркими кадрами из глянцевой фотосессии, а также рассказала о своем необычном сне и предпочтениях в одежде.

Так, для украинского Vogue Джамала примерила два необычых лука, на которых даже не похожа сама на себя. На первом фото звезда позирует в клетчатой красно-белой юбке и блузке с анималистичным принтом. Ее волосы уложены в красивые локоны, а на лице яркий макияж. Певица полулежит, опираясь головой о кресло, и глядит куда-то вдаль.

На втором снимке исполнительница предстала в эффектном брючном костюме горчичного оттенка и туфлях на небольшом каблуке.

Джамала примерила стильные луки для съемки в глянце (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В подписи она рассказала о необычном сне, связанном с дресс-кодом.

"Сегодня во сне я гуляла по улицам Милана. И оказалась на какой-то опере в Ла Скала. Помню, единственное, на что обратила внимание, что сижу в кроссовках и ловлю осуждающие взгляды. В конце концов, это же оперный! Но когда я посмотрела на соседний ряд, то увидела, что абсолютно все в зале сидят в кроссовках. Вот такой вот сон", - поделилась певица.

Также Джа призналась, что предпочитает удобную одежду и обувь.



"Я точно могу себя отнести к тем девушкам, которые в большинстве случаев предпочтут хай хилсам удобную обувь. Я за комфорт. Хотя мне очень нравятся красивые туфли на каблуках", - отметила певица.