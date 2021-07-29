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Джамала с сестрой спели песню на турецком языке: сеть в восторге

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Турция, Четверг 29 июля 2021 15:32
Джамала с сестрой спели песню на турецком языке: сеть в восторге Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала сейчас вместе с семьей отдыхает в Турции, где проживает ее родная, старшая сестра Эвелина. Певица наслаждается совместным временем с ней и даже записала импровизированный дуэт - девушки исполнили песню на турецком языке.

Впечатляющим видео артистка поделилась в своем Instagram.

На видео Джамала и Эвелина сидят под деревом в милых летних нарядах и исполняют турецкую народную песню о любви Taridam Deledim.

В подписи исполнительница немного рассказала о своей сестре и добавила, что так они с ней развлекаются.

"Турецька народна пісня Taridam Deledim. Про кохання Це моя любов - сестра Евеліна! Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. І. Чайковського по класу домри та зараз вже має власну дитячу академію у Стамбулі. Як ми розважаємось? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть, коли на вулиці +41°", - поделилась Джа.

Поклонники пришли в восторг от такого яркого дуэта и искупали артистку в комплиментах и теплых словах.

  • Какой у Эвелины чудесный голос
  • Джамала і турецька пісня - це краще поєднання
  • Безумно красиво. Вы с Эвелиной великолепны. Мурашки!!
  • Все ідеально: і пісня, і виконання, і краєвид!!!
  • Как же красиво!
  • Девочки... вы прекрасны
  • Не знаючи слів - для мене дуже емоційно, взрив просто!
  • Джамала, як Вам пасує цей спів.... Просто незрівнянооо... Ви молодець
  • Як гарно і чуттєво, мало не розплакалась, дякую
  • До мурашек! Очень красиво! БРАВО!
  • Шикарно!

Напомним, ранее эффектная Джамала примерила яркие наряды на отдыхе в Турции.

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