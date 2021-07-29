Джамала с сестрой спели песню на турецком языке: сеть в восторге
Джамала сейчас вместе с семьей отдыхает в Турции, где проживает ее родная, старшая сестра Эвелина. Певица наслаждается совместным временем с ней и даже записала импровизированный дуэт - девушки исполнили песню на турецком языке.
Впечатляющим видео артистка поделилась в своем Instagram.
На видео Джамала и Эвелина сидят под деревом в милых летних нарядах и исполняют турецкую народную песню о любви Taridam Deledim.
В подписи исполнительница немного рассказала о своей сестре и добавила, что так они с ней развлекаются.
"Турецька народна пісня Taridam Deledim. Про кохання Це моя любов - сестра Евеліна! Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. І. Чайковського по класу домри та зараз вже має власну дитячу академію у Стамбулі. Як ми розважаємось? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть, коли на вулиці +41°", - поделилась Джа.
Поклонники пришли в восторг от такого яркого дуэта и искупали артистку в комплиментах и теплых словах.
- Какой у Эвелины чудесный голос
- Джамала і турецька пісня - це краще поєднання
- Безумно красиво. Вы с Эвелиной великолепны. Мурашки!!
- Все ідеально: і пісня, і виконання, і краєвид!!!
- Как же красиво!
- Девочки... вы прекрасны
- Не знаючи слів - для мене дуже емоційно, взрив просто!
- Джамала, як Вам пасує цей спів.... Просто незрівнянооо... Ви молодець
- Як гарно і чуттєво, мало не розплакалась, дякую
- До мурашек! Очень красиво! БРАВО!
- Шикарно!
Напомним, ранее эффектная Джамала примерила яркие наряды на отдыхе в Турции.