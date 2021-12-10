Джамала умилила редким семейным выходом в свет: "Эмирка взрослый такой"

Джамала порадовала поклонников новыми семейными фото - певица вместе с мужем и старшим сыном совершила редкий совместный выход в свет. Они побывали на детском представлении и зарядились новогодней атмосферой.

Младшего сыночка Селим-Гирая пришлось оставить дома - он еще слишком мал для таких развлечений. Зато старший Эмир-Рахман явно отлично провел время.

Джамала и ее муж Бекир сделали несколько атмосферных селфи с малышом на руках, также Эмир сфотографировался с новогодними эльфами и под нарядной елочкой.

Все семейство было одето в удобные и теплые свитера пастельных тонов и джинсы.

Джамала поделилась семейными снимками с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід в світ. Кібер Санта у справі", - подписала фото артистка.

Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Эмир заметно подрос и растет настоящим красавцем.