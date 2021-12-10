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Джамала умилила редким семейным выходом в свет: "Эмирка взрослый такой"

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 13:34
Джамала умилила редким семейным выходом в свет: "Эмирка взрослый такой" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала порадовала поклонников новыми семейными фото - певица вместе с мужем и старшим сыном совершила редкий совместный выход в свет. Они побывали на детском представлении и зарядились новогодней атмосферой.

Милыми снимками артистка поделилась в своем Instagram.

Младшего сыночка Селим-Гирая пришлось оставить дома - он еще слишком мал для таких развлечений. Зато старший Эмир-Рахман явно отлично провел время.

Джамала и ее муж Бекир сделали несколько атмосферных селфи с малышом на руках, также Эмир сфотографировался с новогодними эльфами и под нарядной елочкой.

Все семейство было одето в удобные и теплые свитера пастельных тонов и джинсы.

Джамала умилила редким семейным выходом в свет: &quot;Эмирка взрослый такой&quot;Джамала умилила редким семейным выходом в свет: &quot;Эмирка взрослый такой&quot;Джамала умилила редким семейным выходом в свет: &quot;Эмирка взрослый такой&quot;Джамала умилила редким семейным выходом в свет: &quot;Эмирка взрослый такой&quot;Джамала умилила редким семейным выходом в свет: &quot;Эмирка взрослый такой&quot;

Джамала поделилась семейными снимками с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід в світ. Кібер Санта у справі", - подписала фото артистка.

Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Эмир заметно подрос и растет настоящим красавцем.

  • Сынок красавчик!
  • Счастья и любви вам
  • Ребята, вы замечательны! Будьте счастливы, удачливы, здоровы! Радуйте нас своими успехами
  • Эмирка уже взрослый такой. Прикольно, эльфы, Санта
  • Такой класнючий
  • Ви дуже красива та щаслива сім'я . Будьте здорові!
  • Такой он хорошенький
  • Красиво
  • Ви такі справжні, добрі.Щастя Вам!
  • Хорошики

Напомним, ранее Джамала вспомнила, как получила от парня по лицу за свои откровения.

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