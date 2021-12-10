Джамала умилила редким семейным выходом в свет: "Эмирка взрослый такой"
Джамала порадовала поклонников новыми семейными фото - певица вместе с мужем и старшим сыном совершила редкий совместный выход в свет. Они побывали на детском представлении и зарядились новогодней атмосферой.
Милыми снимками артистка поделилась в своем Instagram.
Младшего сыночка Селим-Гирая пришлось оставить дома - он еще слишком мал для таких развлечений. Зато старший Эмир-Рахман явно отлично провел время.
Джамала и ее муж Бекир сделали несколько атмосферных селфи с малышом на руках, также Эмир сфотографировался с новогодними эльфами и под нарядной елочкой.
Все семейство было одето в удобные и теплые свитера пастельных тонов и джинсы.
Джамала поделилась семейными снимками с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід в світ. Кібер Санта у справі", - подписала фото артистка.
Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Эмир заметно подрос и растет настоящим красавцем.
- Сынок красавчик!
- Счастья и любви вам
- Ребята, вы замечательны! Будьте счастливы, удачливы, здоровы! Радуйте нас своими успехами
- Эмирка уже взрослый такой. Прикольно, эльфы, Санта
- Такой класнючий
- Ви дуже красива та щаслива сім'я . Будьте здорові!
- Такой он хорошенький
- Красиво
- Ви такі справжні, добрі.Щастя Вам!
- Хорошики
Напомним, ранее Джамала вспомнила, как получила от парня по лицу за свои откровения.