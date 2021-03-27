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Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: "за каждый день благодарна"

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 13:04
Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: "за каждый день благодарна" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала продолжает активно приходить в форму после рождения второго сына и делится в сети своими секретами и лайфхаками по похудению. При этом певица наслаждается материнством и любую свободную минутку проводит с малышами. 27 марта ее старшему сына Эмиру-Рахману исполнилось три года и звездная мама с мужем устроили ему веселый праздник.

Яркими фото с торжества артистка поделилась на своей странице в Instagram и трогательно поздравила сыночка.

По просьбе Эмира все было организовано в теме мультфильма "Щенячий патруль". На празднике были аниматоры в костюме щенков, также не обошлось без большого торта, подарков и веселых игр с друзьями.

Судя по фото, именинник остался довольным и счастливым. Джамала выбрала для торжества белый костюм, а Эмира нарядила в джинсы и желтую клетчатую рубашку.

Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;

На одном из фото запечатлено все семейство - артистка с мужем Бекиром и два их сыночка, Эмир и Селим.

Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;

"Мій любий, Тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче. Мені нема чого додати ще. Вдячна. Твоя маленька мрія здійснилася. Щенячий патруль в нас усюди, навіть на шкарпетках", - трогательно обратилась к сыну Джамала.

Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику: &quot;за каждый день благодарна&quot;

Джамала показала красочные фото с празднования 3-летия сына Эмира (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям и оставили Эмиру теплые пожелания в комментариях.

  • Вітаю. Все ж таки на вас Емір не схож, набагато більше на батька!
  • Мої поздоровлення
  • Самые теплые поздравления Эмирушке
  • С Днём Рождения!
  • Нехай Емірка росте здоровим та щасливим!
  • Щасливого дитинства!
  • Счастья, Эмирчик!!!!
  • Вітаннячка Вашому маленькому принцу! Нехай зростає здоровим і щасливим
  • С днём рождения самого обаятельного и доброго мальчика

Напомним, что ранее постройневшая Джамала показала свой весенний образ в сочном плаще.

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