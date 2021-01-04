Джеджула поднял руку на жену, Мишина рассказала о свадьбе: топ скандалов и интриг недели

Зимние праздники запомнятся многим звездам не только милыми домашними посиделками и теплыми встречами. Без скандалов и разборок также не обошлось. Топ неординарных звездных событий ниже.

Андрея Джеджулу обвинили в домашнем насилии

Телеведущий Андрей Джеджула стал участником громкого скандала. Бывшая супруга шоумена обвинила его в домашнем насилии, о чем написала в своем посте в сети Instagram. Главное опасение беременной Юлии Леус касалось здоровья ее дочери. Но все обошлось. Юлия не стала скрывать, что конфликт далеко не исчерпан, и что Джеджулу в больницу с лекарствами она так и не дождалась.

Андрей Джеджула с Настей Каменских (фото: instagram.com/djedjula)

Андрей также уже успел прокомментировать ситуацию. По его словам, у Юлии просто нестабильный гормональный фон из-за беременности, а также у нее достаточно денег на карте, чтобы купить все, что требуется. Он уверен, что Леус приревновала к недавнему посту, где он позирует с полуголой Каменских. Но Юлия, в свою очередь, рассказала о лицемерии Андрея, который Каменских на самом деле не считает привлекательной.

Королева Елизавета поставила принца Гарри на место

Принц Гарри и Меган Маркл давно подпортили отношения с Елизаветой II. И хотя Ее Величество долго принимала скандальные выходки пары, кажется, терпение ее лопнуло. Королева Елизавета решила не удовлетворять просьбу экс-герцогов Сассекских. Дело в том, что еще в ноябре 2020 супруги сделали запрос о возложении венка на лондонском мемориале от имени принца Гарри и мгновенно получили отказ. Ранее считалось, что просьбу отклонила не сама королева, но теперь стали известны новые подробности.

Королева Елизавета больше не жалует принца Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Издание Daily Mail сообщило, что Елизавета решила сама отклонить просьбу внука, взяв на размышления "всего две секунды". "…Вы не можете выбирать, что делать, когда дело доходит до официальных мероприятий. Либо ты внутри семьи, либо снаружи", - так объяснили ситуацию приближенные к Ее Величеству.

Ксения Мишина рассказала о будущей свадьбе

С тех пор как Ксения Мишина и Александр Эллерт наконец открыто заявили зрителям о своих чувствах, все только и ждут, что свадьбы пары. И наконец, долгожданное событие стало намечаться. Не так давно Ксения рассказала фанатам, что торжество уже запланировано. Правда, его перенесли на теплое время года. Все дело в том, что влюбленные хотят устроить праздник под открытым небом. На свадьбу пара планирует пригласить родных, друзей, а также всю съемочную группу шоу “Холостяк", которая свела сердца молодоженов.

Мишина рассказала детали будущей свадьбы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

О деталях свадьбы Ксения уже рассказала поклонникам. Платье она мечтает сшить пышное, не хуже, чем у принцессы. А вот кольца будущие супруги и вовсе подготовили, словно из сказки. Камни в них были выращены особым способом из крови влюбленных. Мишина выбрала модель с крупным камнем, а ее жених - с лаконичным.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала экстрим с любимым.