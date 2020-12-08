ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дженнифер Энистон закрутила роман с экс-бойфрендом: и это не Брэд Питт

Новина українською → Лос-Анджелес, Вторник 08 декабря 2020 18:22
Дженнифер Энистон закрутила роман с экс-бойфрендом: и это не Брэд Питт Дженнифер Энистон (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

https://www.instagram.com/jenniferaniston/?hl=ru

Личная жизнь Дженнифер Энистон вновь стала предметом обсуждения в сети. Причина тому - появившийся на горизонте экс-бойфренд, который стал проявлять активность в Instagram звезды "Утреннего шоу".

Речь идет не о бывших мужьях актрисы: Брэде Питте, которого подозревали в восстановлении связи со звездой, и не о Джастине Теру, с которым она развезлась в 2018-м. Под подозрения в этот раз папоал музыкант Джон Майер, с которым у Энистон был роман в период с 2008-го по 2009-й год. Позже, в 2019-м, они были замечены на свидании в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон закрутила роман с экс-бойфрендом: и это не Брэд ПиттПольватели сети мечтают "устроить" личную жизнь звезды (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Теперь же бывшие возлюбленные были «застуканы» пользователями сети. Лайк Джона был замечен на фото Дженнифер в одном из многочисленнх аккаунтов, посвященных звезде, и не оставил пользователям сомнений: между ними вновь вспыхнула искра. В комментариях поклонники принялись обсуждать возможное воссоединение пары. Сами знаменитости, разумеется, никаких комментариев не давали.

Напомним, не так давно 51-летняя Дженнифер Энистон показала несколько свежих фото, сделанных в реальной жизни. На них она выглядит невероятно молодо, чем весьма порадовала своих поклонников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса дженнифер энистон
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В СН рассказали, когда Рада рассмотрит закон об особом статусе ОРДЛО
Юлия Струкпарламентский редактор В СН рассказали, когда Рада рассмотрит закон об особом статусе ОРДЛО