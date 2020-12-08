Дженнифер Энистон закрутила роман с экс-бойфрендом: и это не Брэд Питт

https://www.instagram.com/jenniferaniston/?hl=ru

Личная жизнь Дженнифер Энистон вновь стала предметом обсуждения в сети. Причина тому - появившийся на горизонте экс-бойфренд, который стал проявлять активность в Instagram звезды "Утреннего шоу".

Речь идет не о бывших мужьях актрисы: Брэде Питте, которого подозревали в восстановлении связи со звездой, и не о Джастине Теру, с которым она развезлась в 2018-м. Под подозрения в этот раз папоал музыкант Джон Майер, с которым у Энистон был роман в период с 2008-го по 2009-й год. Позже, в 2019-м, они были замечены на свидании в Лос-Анджелесе.

Польватели сети мечтают "устроить" личную жизнь звезды (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Теперь же бывшие возлюбленные были «застуканы» пользователями сети. Лайк Джона был замечен на фото Дженнифер в одном из многочисленнх аккаунтов, посвященных звезде, и не оставил пользователям сомнений: между ними вновь вспыхнула искра. В комментариях поклонники принялись обсуждать возможное воссоединение пары. Сами знаменитости, разумеется, никаких комментариев не давали.

Напомним, не так давно 51-летняя Дженнифер Энистон показала несколько свежих фото, сделанных в реальной жизни. На них она выглядит невероятно молодо, чем весьма порадовала своих поклонников.