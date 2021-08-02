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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветили истинные чувства на отдыхе в Италии

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США, Понедельник 02 августа 2021 19:28
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветили истинные чувства на отдыхе в Италии Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

52-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек продолжают радовать фанатов своим вновь вспыхнувшим романом.

Сейчас пара отдыхает в Италии, и папарацци не устают снабжать поклонников новыми доказательствами любви пары.

Влюбленные начали свой вояж в Сен-Тропе, а затем на яхте стоимостью 130 миллионов долларов отправилась в Италию. Певица и актер задержались на пару дней у побережья Монако, а затем засветились в Амальфи. На фото, сделанных репортерами, пара выглядит просто безупречно: Дженнифер и Бен все время целуются, веселятся и не отходят друг от друга ни на шаг.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветили истинные чувства на отдыхе в ИталииДженнифер Лопес редко делится фото с Аффлеком (фото: instagram.com/jlo)

Интересно, что Лопес уже успела обзавестись подвеской с именем любимого. Цепочка с буквами B, E, N, как оказалось, - подарок самого Аффлека. Также на некоторых снимках заметно, что Дженнифер указывает Бену на кольцо. Это заставило сеть думать, что она намекает на помолвку.

Тем не менее, несмотря на такие хорошие знаки, есть и те, кто сомневается в искренности романа. Так, многие фанаты уверены, что это фейк. И что на большинстве фото пара выглядит, словно разыгрывает спектакль. Этого же мнения придерживается и астролог. Что ж, поживем - увидим.

Ранее мы писали, как выглядит Дженнифер в реальной жизни без макияжа.

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