Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, который обвинил экс-жену в своем алкоголизме

Бен Аффлек не так давно нарвался на волну критики в сети. Актер признался, что был очень несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер. И его увлечение алкоголем берет свои истоки из этого состояния.

Дженнифер Лопес долго хранила молчание по поводу ситуации, возникшей вокруг неудачного высказывания своего бойфренда . И вот решила нарушить его.

52-летняя певица и актриса призналась, что то, что пишут о ней в прессе – что она якобы злится на Бена – неправда. По словам Лопес, она "бесконечно уважает его как отца, как супруга и как человека".

Напомним, скандал разгорелся после того, как 49-летний актер рассказал в интервью Говарду Стерну, что одной из главных причин его алкоголизма был несчастливый брак с Дженнифер Гарнер. Актер признался, что просто пытался заглушить свою боль и не предпринимал никаких попыток спасти ситуацию.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

После этого в сети поднялась настоящий шквал критики – Бена обвинили в нападках на Дженнифер, которая пыталась вытащить Аффлека из алкогольной зависимости. После этого бен отправился на шоу Джимми Киммела, чтобы объяснить, что он имел в виду совсем иное, а его слова были вырваны из контекста.

При этом Гарнер, с которой Аффлек прожил 10 лет, также хранит молчание. После развода пара осталась в хороших отношениях и договорилась о совместном воспитании троих детей: 16-летней Вайолет, 12-летней Серафины и 9-летнего Сэмюэля.