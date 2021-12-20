ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, который обвинил экс-жену в своем алкоголизме

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 12:33
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, который обвинил экс-жену в своем алкоголизме Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Бен Аффлек не так давно нарвался на волну критики в сети. Актер признался, что был очень несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер. И его увлечение алкоголем берет свои истоки из этого состояния.

Дженнифер Лопес долго хранила молчание по поводу ситуации, возникшей вокруг неудачного высказывания своего бойфренда. И вот решила нарушить его.

52-летняя певица и актриса призналась, что то, что пишут о ней в прессе – что она якобы злится на Бена – неправда. По словам Лопес, она "бесконечно уважает его как отца, как супруга и как человека".

Напомним, скандал разгорелся после того, как 49-летний актер рассказал в интервью Говарду Стерну, что одной из главных причин его алкоголизма был несчастливый брак с Дженнифер Гарнер. Актер признался, что просто пытался заглушить свою боль и не предпринимал никаких попыток спасти ситуацию.

Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, который обвинил экс-жену в своем алкоголизме

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

После этого в сети поднялась настоящий шквал критики – Бена обвинили в нападках на Дженнифер, которая пыталась вытащить Аффлека из алкогольной зависимости. После этого бен отправился на шоу Джимми Киммела, чтобы объяснить, что он имел в виду совсем иное, а его слова были вырваны из контекста.

При этом Гарнер, с которой Аффлек прожил 10 лет, также хранит молчание. После развода пара осталась в хороших отношениях и договорилась о совместном воспитании троих детей: 16-летней Вайолет, 12-летней Серафины и 9-летнего Сэмюэля.

Читайте также про топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону.

Читайте LITE в Google News
Дженнифер Лопес Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков
В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков