Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителей

Радостную новось сообщили сами звезды

Джиджи Хадид и Зейн Малик поделились радостной новостью – в прошлые выходные на свет появилась их дочь. Супермодель официально сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав первое фото дочери и сообщив главные подробности: "Наша девочка присоединилась к нам на земле в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Это любовь". В кадре видно только крошечную ручку малышки, а также руку возлюбленного модели и отца ребенка – Зейна Малика.

У пары родилась девочка (фото: instagram.com/zayn)

Счастливый отец также сделал пост в своем блоге, написав: "Наша малышка здесь здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Благодарен за то, что узнал ее, горжусь тем, что называл ее своей, и благодарен за совместную жизнь".

Оба поста молниеносно собрали огромное количество лайков и комментариев. Фанаты пары спешат поздравить молодую семью с пополнением. А вот Белла Хадид пока что не успела выразить свои эмоции на этот счет. Хотя обычно она не может удержаться от слов любви старшей сестре.

Первые фото девочки собрали массу лайков (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, ранее отец Джиджи Хадид сделал пост со стихами, посвященными внучке, чем запутал поклонников. Они подумали, что девочка уже появись на свет. Тем не менее, строчки были удалены, а сам Мохаммед Хадид поспешил объявить, что его дочь еще не родила.

Джиджи и Зейн (фот: instagram.com/gigihadid)

Свою беременность Джиджи Хадид старалась скрыть от посторонних глаз, пообещав рассказать все подробности этого счастливого периода позже, после появления малышки на свет. Исключением стала роскошная фотосессия, где модель предстала с уже внушительных размеров животиком.