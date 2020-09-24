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Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителей

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 08:56
Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителей Джиджи Хадид и Зейн Малик (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Ольга Турчаникова

Радостную новось сообщили сами звезды

Джиджи Хадид и Зейн Малик поделились радостной новостью – в прошлые выходные на свет появилась их дочь. Супермодель официально сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав первое фото дочери и сообщив главные подробности: "Наша девочка присоединилась к нам на земле в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Это любовь". В кадре видно только крошечную ручку малышки, а также руку возлюбленного модели и отца ребенка – Зейна Малика.

Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителей

У пары родилась девочка (фото: instagram.com/zayn)

Счастливый отец также сделал пост в своем блоге, написав: "Наша малышка здесь здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Благодарен за то, что узнал ее, горжусь тем, что называл ее своей, и благодарен за совместную жизнь".

Оба поста молниеносно собрали огромное количество лайков и комментариев. Фанаты пары спешат поздравить молодую семью с пополнением. А вот Белла Хадид пока что не успела выразить свои эмоции на этот счет. Хотя обычно она не может удержаться от слов любви старшей сестре.

Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителей

Первые фото девочки собрали массу лайков (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, ранее отец Джиджи Хадид сделал пост со стихами, посвященными внучке, чем запутал поклонников. Они подумали, что девочка уже появись на свет. Тем не менее, строчки были удалены, а сам Мохаммед Хадид поспешил объявить, что его дочь еще не родила.

Джиджи Хадид родила дочь: первые фото малышки от счастливых родителейДжиджи и Зейн (фот: instagram.com/gigihadid)

Свою беременность Джиджи Хадид старалась скрыть от посторонних глаз, пообещав рассказать все подробности этого счастливого периода позже, после появления малышки на свет. Исключением стала роскошная фотосессия, где модель предстала с уже внушительных размеров животиком.

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