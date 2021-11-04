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Джиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатам

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Четверг 04 ноября 2021 10:34
Джиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатам Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: RBC.UA

Супермодель Джиджи Хадид недавно рассталась со своим возлюбленным и отцом своего ребенка Зейном Маликом. Причиной этого якобы стала масса размолвок, а финальным аккордом - избиение парнем мамы Джиджи. После инцидента девушка не выступала с заявлениями, попросив уважать ее приватность в нелегкие времена. И вот впервые нарушила инста-молчание.

Модель запостила несколько фото, тем самым впервые выступив с обращением и продемонстрировав, как она изменилась.

Джиджи Хадид стала мамой в прошлом году, после чего буквально ушла в тень. Модель заявила, что мечтает проводить время на ферме с семьей, воспитывать дочь вдали от папарацци и готовить любимому. До этого активная звезда почти перестала сниматься в кампейнах, а светские тусовки и вовсе перестала посещать. Казалось, это ее добровольный выбор. Но после расставания появилась информация, что к такому образу жизни ее принуждал Зейн Малик.

Джиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатамДжиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатамДжиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатам

Джиджи Хадид вернулась в сеть (фото: instagram.com/gigihadid)

Именно это послужило, в том числе, причиной конфликта между ним и Иоландой Хадид. Женщина, в прошлом и сама модель, настаивала на том, что Малик должен поддерживать карьеру Джиджи, появляться с ней на светских тусовках и мероприятиях. А он был настроен на тихую жизнь на ферме, где обожал писать песни.

Джиджи Хадид впервые после разрыва с Зейном Маликом обратилась к фанатам

Джиджи с мамой (фото: instagram.com/gigihadid)

И вот теперь Джиджи Хадид вновь вернулась в соцсети. В посте она опубликовала несколько фото, на которых выглядит, к слову, очень счастливой и увлеченной. Она стала героиней шоу Project Runway, посвященного дизайну одежды, на просмотр которого и зазывает всех фанатов. Что ж, по всей видимости, девушка не намерена грустить, а хочет скорее вернуться к работе.

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