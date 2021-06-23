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Джинсы и блейзер: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном casual-образе

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Великобритания, Среда 23 июня 2021 18:21
Джинсы и блейзер: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном casual-образе Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)
Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон продолжает выполнять свои обязанности, нанося официальные визиты. В этот раз 39-летняя герцогиня посетила Музей естествознания в Лондоне. Главной ее целью было узнать о работе нового проекта Urban Nature Project, который помогает воссоединениться с природой.

На официальной странице королевской семьи появился видеоотчет с события.

Кейт была как всегда в приподнятом настроении, общительная и улыбчивая. Она пообщалась с директором музея - доктором Дугом Гурром, а также местными школьниками. Таким образом, Миддлтон узнала все о работе проекта, который старается привлечь как можно больше детей и молодежи.

Кейт в музее (видео: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

Образ Кейт также был вполне в молодежном стиле - безупречный кэжуал-наряд отлично смотрелся на стройной фигуре жены принца Уильяма. Лук составили белый топ, синие укороченные джинсы, приталенный блейзер с накладными карманами от Chloe лососевого цвета, а также белые кеды от Veja.

Из аксессуаров Кейт подобрала актуальные цепочки с подвесками, а также обручальное кольцо и мелкие серьги. Волосы ей уложили в пышную укладку, распустив по плечам, а в макияже выделили глаза. Получилось, как всегда, стильно и гармонично!

Ранее мы писали про самые удачные выходы Кейт Миддлтон в свет в компании своего любимого мужа.

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Кейт Миддлтон красота королевская семья стиль мода Принц Уильям
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