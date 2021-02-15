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Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 15:41
Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица Настя Каменксих показала, как одевать этой зимой, чтобы и тепло, и стильно: для себя она выбрала теплый лонгслив и джинсы.

Образ певица показала в Instagram и посоветовала поклонникам не забывать утепляться.

На фото певица стоит в своей гардеробной в утепленном лонгсливе, джинсы она выбрала с лампасами - белая полоска в тон свитера и кроссовках на платформе. Образ дополнил яркий аксессуар - стильные часы певицы с черным циферблатом и белым ремешком.

Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой

"Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты. Пусть сегодня будет именно тот понедельник", - написала Каменских под снимком.

Фанатам понравился образ Каменских, белый певице к лицу, отметили они.

  • Очень красивая и очень красивие фото
  • А вы в белом цвете, залог хорошего понедельника
  • Огонь
  • Милая

Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/

Напомним, раньше сеть покорил образ Каменских для шоу "Маска", "Украина" - яркое стильное платье с необычным рукавом и вырезом очень подходите певице.

Также певица любит одеваться в стиле кежуал на прогулку по Киеву: пробуем повторить.

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