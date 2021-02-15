Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой
Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Певица Настя Каменксих показала, как одевать этой зимой, чтобы и тепло, и стильно: для себя она выбрала теплый лонгслив и джинсы.
Образ певица показала в Instagram и посоветовала поклонникам не забывать утепляться.
На фото певица стоит в своей гардеробной в утепленном лонгсливе, джинсы она выбрала с лампасами - белая полоска в тон свитера и кроссовках на платформе. Образ дополнил яркий аксессуар - стильные часы певицы с черным циферблатом и белым ремешком.
"Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты. Пусть сегодня будет именно тот понедельник", - написала Каменских под снимком.
Фанатам понравился образ Каменских, белый певице к лицу, отметили они.
- Очень красивая и очень красивие фото
- А вы в белом цвете, залог хорошего понедельника
- Огонь
- Милая
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/