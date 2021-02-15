Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой

Певица Настя Каменксих показала, как одевать этой зимой, чтобы и тепло, и стильно: для себя она выбрала теплый лонгслив и джинсы.

Образ певица показала в Instagram и посоветовала поклонникам не забывать утепляться.

На фото певица стоит в своей гардеробной в утепленном лонгсливе, джинсы она выбрала с лампасами - белая полоска в тон свитера и кроссовках на платформе. Образ дополнил яркий аксессуар - стильные часы певицы с черным циферблатом и белым ремешком.

"Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты. Пусть сегодня будет именно тот понедельник", - написала Каменских под снимком.

Фанатам понравился образ Каменских, белый певице к лицу, отметили они.

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А вы в белом цвете, залог хорошего понедельника

Огонь

Милая

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/