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Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз

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Нью-Йорк, Пятница 04 февраля 2022 10:27
Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз Уэст и Фокс связывают теплые отношения (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Канье Уэст прилетел в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса на празднование 32-го дня рождения своей новой музы актрисы Джулии Фокс.

Издание PageSix сообщает, что пара отмечала праздничное событие в французском бистро "Люсьен" на Манхэттене в кругу друзей.

Судя по видео в социальных сетях, Уэст был предельно улыбчив, также на ролике присутствует множество друзей Джулии, когда она открывает подарки. Также сообщается, что в группу дня рождения Фокс входили: А'Зия "Зола" Кинг (A’Ziah “Zola” King), драматург Джереми О. Харрис (Jeremy O. Harris), актриса Томми Дорфман (Tommy Dorfman) и писатель Кэт Марнелл (Cat Marnell).

Это первая встреча Фокс и рэпера после их громкой поездки на Недели моды в Париже.

Канье Уэст приехал не с пустыми руками, своей подруге он подарил сумку Birkin, стоимость которых, в некоторых случаях, доходит до нескольких сотен тысяч долларов. Причем, по слухам, сумки также получили и подруги Фокс, по крайней мере в руках они держат именно их!

Напомним, что Уэст и Фокс помогли друг другу исцелиться от болезненго разрыва с телезвездой Ким Кардашьян и пилотом частной авиации Петром Артемьевым, у которого есть общий с Джулией Фокс ребенок.

Ранее мы упоминали, что Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком"

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Канье Уэст
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