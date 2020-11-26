DZIDZIO предложил новый супер-гимн Украины: там идеально все
DZIDZIO высказался о Гимне Украины
Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, считает Гимн Украины очень воинственным, и предлагает альтернативный вариант. По мнению украинского певца, нынешний славень - бессмертное произведение на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого - отражает традиции борьбы за независимость государства.
Об этом артист рассказал в интервью в передаче "Без Грима".
"Гимн должен был быть "Боже великий, єдиний". Молитва за Украину. Там идеально все. Там у нас все есть", - поделился своим мнением Хома о произведении, написанном в 1885 году на слова Александра Конисского и музыку Николая Лысенко, которое считается духовным гимном Украины.
Музыкант отметил, что прослушивал и анализировал гимны всех европейских государств, затем украинский - в разных вариантах и различных исполнениях. После этого артист пришел к выводу, что произведение "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" в качестве нового гимна отражало бы желание всех украинцев.
"Эта молитва исполнялась только в церкви, то есть a cappella с хором, а оркестрового (варианта) не было исполнения, соло. Я понял, что это действительно супер-гимн", - заявил DZIDZIO.
При этом певец отметил, что это только его личное мнение, и в Украине есть государственный Гимн.
"Многих людей не устраивает "Ще не вмерла…", но никто не прислушивается - "...Украины", а не Украина. "України ні слава, ні воля". Это более такой воинственный гимн, который писался в период, когда не было Украины, и все повстанческие армии тогда хотели Украину иметь... Возможно, это было тогда и модно, чтобы к борьбе призывать", - рассказал Хома.
Сейчас, по мнению артиста, молитва "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" была бы лучшим вариантом для государственного гимна (в редакции Александра Кошиця):
"Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни...
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа"
"Все ясно, и красиво", - резюмировал Хома.
Видео: DZIDZIO высказался о Гимне Украины и предложил альтернативный вариант
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