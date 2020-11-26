DZIDZIO предложил новый супер-гимн Украины: там идеально все

DZIDZIO высказался о Гимне Украины

Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, считает Гимн Украины очень воинственным, и предлагает альтернативный вариант. По мнению украинского певца, нынешний славень - бессмертное произведение на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого - отражает традиции борьбы за независимость государства.

Об этом артист рассказал в интервью в передаче "Без Грима".

"Гимн должен был быть "Боже великий, єдиний". Молитва за Украину. Там идеально все. Там у нас все есть", - поделился своим мнением Хома о произведении, написанном в 1885 году на слова Александра Конисского и музыку Николая Лысенко, которое считается духовным гимном Украины.

Музыкант отметил, что прослушивал и анализировал гимны всех европейских государств, затем украинский - в разных вариантах и различных исполнениях. После этого артист пришел к выводу, что произведение "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" в качестве нового гимна отражало бы желание всех украинцев.

"Эта молитва исполнялась только в церкви, то есть a cappella с хором, а оркестрового (варианта) не было исполнения, соло. Я понял, что это действительно супер-гимн", - заявил DZIDZIO.

При этом певец отметил, что это только его личное мнение, и в Украине есть государственный Гимн.

"Многих людей не устраивает "Ще не вмерла…", но никто не прислушивается - "...Украины", а не Украина. "України ні слава, ні воля". Это более такой воинственный гимн, который писался в период, когда не было Украины, и все повстанческие армии тогда хотели Украину иметь... Возможно, это было тогда и модно, чтобы к борьбе призывать", - рассказал Хома.

Сейчас, по мнению артиста, молитва "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" была бы лучшим вариантом для государственного гимна (в редакции Александра Кошиця):

"Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни...

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа"

"Все ясно, и красиво", - резюмировал Хома.

Видео: DZIDZIO высказался о Гимне Украины и предложил альтернативный вариант

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