DZIDZIO раскрыл неожиданную правду об отношениях с женой сейчас: общаемся иначе

Развод Dzidzio (Михаил Хома) и его жены певицы Slavia (Ярослава Хома) стал одним из самых скандальных в украинском шоу-бизнесе. Откровения девушки на всю страну о звездном муже и жизни в его тени всколыхнули сеть и стали поводом для многочисленных интервью супругов, которые все еще находятся в бракоразводном процессе.

Так, о сложностях семейной жизни, причинах разрыва и отношениях с бывшей женой сейчас Dzidzio рассказал в интервью для YouTube-канала " Балючі теми ".

Михаил называет причиной развода то, что они с женой были слишком разными. Он заявляет, что откровения Ярославы на всю страну удивили и задели. Певец считает, что супруги спровоцировали на скандальные подробности.

"Я не думал, что ко мне так пристанут. Просто Славу пригласили и попросили наговорить всякие вещи, подводили к этому. Она же еще не была в широком медиапространстве. И тут вышло – "тиран, эгоист, засранец", - пояснил откровения супруги Хома.

Михаил и Ярослава расписались в 2013 году (instagram.com.slavia_official)

Певец заявил, что старался оберегать жену от неприглядных реалий шоу-бизнеса, всячески способствовал ее занятиям творчеством, но о большой сцене речь не шла.

"Если мама не дает ребенку конфеты, что это значит? Что мама его не любит? Шоу-бизнес – это не простая штука. Я очень много выучил, много прошел ошибок. Я только оберегал, песни всегда писал, давал их реализовать, продюсировал, давал деньги. Говорил: "У тебя уникальная возможность, не такая как у других. Ты просто твори", - рассказал Хома.

Он отметил, что пояснил жене, как устроен шоу-бизнес и какие законы в нем царят – вложенные в артиста деньги он должен отбить, содержать команду, учитывать сопутствующие расходы.

Slavia мечтала заявить о себе в украинском-шоу бизнесе (instagram.com.slavia_official)

"У меня в голове не укладывалось, что у Славы есть желания заниматься шоу-бизнесом. Она видела , какой уставший я приезжал – просто боль в груди. Ей надо было честно сказать: "Я хочу быть на сцене!". Я не мог понять, чего она хочет. Я не мог заниматься ей, потому что я занимался собой. Параллельно так не выходит", - считает артист.

Dzidzio уточнил, что для него важен результат, он очень требовательный и ориентирован на победу.

"Творчество я всегда поддерживал – выступить на арене, надеть красивое платье, исполнить новую песню. Не разделял поездок на вокальные конкурсы, потому что приглашали расспросить, что Dzidzio делал дома", - пояснил артист.

Михаил и Ярослава были вместе 20 лет (instagram.com.slavia_official)

Сейчас Ярослава понимает позицию мужа и прислушивается к нему, советуется по организационным вопросам. "Она уже звонит и соглашается со мной, советуетсяя", - рассказал Михаил.

О возобновлении отношений у Михаила и Ярославы речь не идет, развод он считает правильным обоюдным решением.

"Мы не можем ужиться, мы разные люди. Слава Богу, что мы сделали это, посмотрели друг другу в глаза, не посмотрели, что люди скажут и решились. Когда 20 лет вместе, уважение остается. Мы даны были друг другу, чтобы пережить сложное время", - раскрыл некоторые нюансы певец.

Dzidzio рассказала о разводе с женой

Dzidzio уточнил, что пара неоднократно расходилось, один раз серьезно, но затем возобновляла отношения, хотя в последствие это не спасло их союз.

На данный момент его отношения с Ярославой улучшились. "Я разобрался с собой, со Славой поговорили. Сейчас мы иначе общаемся, это все прошло. Сейчас мы друзья", - заявил Dzidzio.

"Я оставил ей деньги и квартиру. Мы с ней договорились. Я не шел по принципу раздела имущества пополам. Квартира очень красивая, и это было бы по-свински, не по-мужски делить ее. Это возле Киева, новострой. Мы еще не жили в ней. Там еще надо сделать ремонт. Я сказал: "Не хочешь – продай и вложи в себя: делай шоу, ищи людей, команду", - отметил он.

Сам Михаил снимает жилье. Он убежден, что в будущем у него будет свой дом и семья, но сейчас сосредоточен на работе.