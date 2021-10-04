ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 11:52
Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских всегда находят, чем заняться вдвоем. Невзирая на солидный стаж отношений, парочка ведет себя так, словно у них конфетно-букетный период, и умеет поддерживать огонь и интерес друг к другу. Пока в Киеве стоит бабье лето, Потап и Настя Каменских решили не терять время зря, а пользоваться преимуществами последних теплых дней. Парочка отправилась на велопрогулку.

Потап опубликовал в Instagram счастливое осеннее фото с женой, сделанное в столичном Голосеевском лесу.

Рэпер позирует у велосипеда. На нем – яроко-желтое худи с забавным принтом и шапка в тон, а также удобные черные спортивные брюки, за спиной – рюкзак.

Настя зажмурила глаза и тянется к любимому, подставив лицо солнцу. Она решила выбрать для осеннего променада образ в светлых тонах – спортивный костюм благородного серого оттенка и теплый удлиненный стеганый жилет с капюшоном с легким бело-салатовым подтоном, а также светлую вязаную шапку.

Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и &quot;сдали&quot; любимые места в Киеве

Потап и Настя Каменских покатались в осеннем лесу (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наслаждаемся теплой осенью с девушкой, которая красивее всех поет “Autumn Lеaves” Настей Каменских. Рекомендую велопрогулки по ВДНХ и Голосеевскому парку", - сдал свои любимые локации для активного досуга в Киеве Потап.

Поклонники сладкой парочки тут же оценили их совместное фото.

  • Клевая парочка
  • Какие красивые
  • Вы такие счастливые
  • Вы супер!
  • Эта девушка прекрасна
  • Леша, Настя! Народные любимчики, идеальная пара, шикарная, единое целое
  • Такие классные!
  • Лучшие
  • Идеальная пара, просто огонь

А вот утро понедельника Потап и Настя начали с пробежки. О дороге певица успела снять короткое видео и даже присмотреть локацию для празднования Хэллоуина, а также сделать красочное тематическое фото.

Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и &quot;сдали&quot; любимые места в Киеве

Потап и Настя Каменских уже готовятся к Хэллоуину (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Потап похвастался хозяйственностью жены Каменских.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских Потап
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет сильное похолодание с ливнями: названа дата
В Украину идет сильное похолодание с ливнями: названа дата