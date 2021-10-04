Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве

Потап и Настя Каменских всегда находят, чем заняться вдвоем. Невзирая на солидный стаж отношений, парочка ведет себя так, словно у них конфетно-букетный период, и умеет поддерживать огонь и интерес друг к другу. Пока в Киеве стоит бабье лето, Потап и Настя Каменских решили не терять время зря, а пользоваться преимуществами последних теплых дней. Парочка отправилась на велопрогулку.

Потап опубликовал в Instagram счастливое осеннее фото с женой, сделанное в столичном Голосеевском лесу.

Рэпер позирует у велосипеда. На нем – яроко-желтое худи с забавным принтом и шапка в тон, а также удобные черные спортивные брюки, за спиной – рюкзак.

Настя зажмурила глаза и тянется к любимому, подставив лицо солнцу. Она решила выбрать для осеннего променада образ в светлых тонах – спортивный костюм благородного серого оттенка и теплый удлиненный стеганый жилет с капюшоном с легким бело-салатовым подтоном, а также светлую вязаную шапку.

Потап и Настя Каменских покатались в осеннем лесу (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наслаждаемся теплой осенью с девушкой, которая красивее всех поет “Autumn Lеaves” Настей Каменских. Рекомендую велопрогулки по ВДНХ и Голосеевскому парку", - сдал свои любимые локации для активного досуга в Киеве Потап.

Поклонники сладкой парочки тут же оценили их совместное фото.

Клевая парочка

Какие красивые

Вы такие счастливые

Вы супер!

Эта девушка прекрасна

Леша, Настя! Народные любимчики, идеальная пара, шикарная, единое целое

Такие классные!

Лучшие

Идеальная пара, просто огонь

А вот утро понедельника Потап и Настя начали с пробежки. О дороге певица успела снять короткое видео и даже присмотреть локацию для празднования Хэллоуина, а также сделать красочное тематическое фото.

Потап и Настя Каменских уже готовятся к Хэллоуину (фото: instagram.com/kamenskux)