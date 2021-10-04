Единое целое: Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве
Потап и Настя Каменских всегда находят, чем заняться вдвоем. Невзирая на солидный стаж отношений, парочка ведет себя так, словно у них конфетно-букетный период, и умеет поддерживать огонь и интерес друг к другу. Пока в Киеве стоит бабье лето, Потап и Настя Каменских решили не терять время зря, а пользоваться преимуществами последних теплых дней. Парочка отправилась на велопрогулку.
Потап опубликовал в Instagram счастливое осеннее фото с женой, сделанное в столичном Голосеевском лесу.
Рэпер позирует у велосипеда. На нем – яроко-желтое худи с забавным принтом и шапка в тон, а также удобные черные спортивные брюки, за спиной – рюкзак.
Настя зажмурила глаза и тянется к любимому, подставив лицо солнцу. Она решила выбрать для осеннего променада образ в светлых тонах – спортивный костюм благородного серого оттенка и теплый удлиненный стеганый жилет с капюшоном с легким бело-салатовым подтоном, а также светлую вязаную шапку.
Потап и Настя Каменских покатались в осеннем лесу (фото: instagram.com/kamenskux)
"Наслаждаемся теплой осенью с девушкой, которая красивее всех поет “Autumn Lеaves” Настей Каменских. Рекомендую велопрогулки по ВДНХ и Голосеевскому парку", - сдал свои любимые локации для активного досуга в Киеве Потап.
Поклонники сладкой парочки тут же оценили их совместное фото.
- Клевая парочка
- Какие красивые
- Вы такие счастливые
- Вы супер!
- Эта девушка прекрасна
- Леша, Настя! Народные любимчики, идеальная пара, шикарная, единое целое
- Такие классные!
- Лучшие
- Идеальная пара, просто огонь
А вот утро понедельника Потап и Настя начали с пробежки. О дороге певица успела снять короткое видео и даже присмотреть локацию для празднования Хэллоуина, а также сделать красочное тематическое фото.
Потап и Настя Каменских уже готовятся к Хэллоуину (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Потап похвастался хозяйственностью жены Каменских.