Без единой морщинки: 47-летняя Кейт Бекинсейл поразила красотой на фото без обработки и фильтров

Актриса не меняется!

Кейт Бекинсейл, которая славится своим необычайно молодым внешним видом, порадовала новым селфи. 47-летняя звезда, кажется, взяла за правило демонстрировать свою безукоризненную внешность, повергая поклонников в шок. Они не могут поверить, что актрисе может быть больше 30, такой ровной и гладкой выглядит ее кожа. Фанаты пытаются узнать ее секреты красоты, засыпая вопросами в сети. По словам Кейт, она не прибегала к пластике, а цветущий внешний вид – заслуга качественного ухода за кожей и активного образа жизни.

Кейт Бекинсейл удивляет роскошным внешним видом (фото: instagram.com/katebeckinsale)

На новом фото знаменитость показала свою красоту полной мерой. Звезда лежит, разбросав безупречно уложенные волосы. Ее лицо, снятое крупным планом, выглядит свежим и отдохнувшим. Гладкая сияющая кожа, нежный румянец, пухлые губы и упругий овал… Выглядит актриса просто идеально. Ни единого намека на зрелый возраст заметить невозможно.

Кейт Бекинсейл часто делится откровенными фото (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Фолловеры звезды написали более 400 комментариев за несколько часов, восхваляя редкую красоту Кейт. Многие как всегда удивились ее возрасту. Другие просто отметили, что более красивой женщины не сыскать на всем белом свете. Нашлись и те, кто оставили под фото стихи с признаниями в любви.

Ранее Кейт Бекинсейл продемонстрировала безупречную фигуру в съемке для известного глянцевого журнала.