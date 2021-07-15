Эффектная Астафьева выступила против хейта и критики: "я рядом"

Даша Астафьева регулярно балует поклонников пикантными фотосетами и интригует намеками о своей личной жизни. Однако под свежими фото артистка подняла весьма серьезную тему травли и критики и выразила поддержку всем, кто с этим столкнулся.

На фото фигуристая красотка запечатлена в черном топе без бретелей, а также сером в полоску костюме оверсайз - брюках и пиджаке. На одном из фото Астафьева чувственно выгнула спину, демонстрируя тонкую талию.

Даша отметила, что не раз в своей жизни слышала вслед суждения разных людей и их советы, что и как ей лучше делать.

"У тебя не получится Ты некрасивый/слабый, неформат/откровенный/не талантливый блаблабла. Если бы на моей спине были татуировки слов, которые я слышала вслед перед самыми важными событиями в своей жизни, "Войну и мир" пришлось бы двигать в списке одного самых длинных произведений.

Думаю вы знаете, о чем я…", - поделилась звезда.

Даша Астафьева похвасталась стильным луком в костюме оверсайз (фото: instagram.com/da_astafieva)

Артистка выразила поддержку всем, кто столкнулся с критикой. хейтом или травлей и призвала не бояться перемен.

"Это "магия человеческой душонки" (ни в коем случае не души) брать на себя ответственность советовать там, где тебя не просят, и давать свои суждения, часто основанные на личном, мизерном опыте в поросячьем мирке…Поросячьем, потому что это свинский удел - употреблять помои и выдавать их, не переваривая. Я пишу это, потому что хочу поддержать тех, кто на пути больших и важных перемен в своей или чужой жизни. Кто, встречаясь с взглядом родным, умеет сделать лучше без слов. Я здесь. На краю, откуда прыгнуть страшно, но попытаться стоит!" - зарядила мотивацией Астафьева.

Фолловеры благодарят Дашу за мудрость и вдхновение и восхищаются ее красотой - как тела, так и души.